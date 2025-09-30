SUPER GTÂè6ÀïSUGO¡¦GT300¥¯¥é¥¹¤ÇDUNLOPÁõÃå¼Ö¤¬Í¥¾¡
SUPER GTÂè6ÀïSUGO¡¦GT300¥¯¥é¥¹¤ÇDUNLOPÁõÃå¼Ö¤¬Í¥¾¡
～»ñ¸»½Û´Ä·¿¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯ºÎÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ç¡¢Âè£´Àï¤Î£²ÆüÏ¢Â³Í¥¾¡¤ËÂ³¤£³¾¡ÌÜ～
¡¡½»Í§¥´¥à¹©¶È㈱¤¬DUNLOP¡Ê¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡Ë¥¿¥¤¥ä¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥Áー¥à¤¬¡¢9·î20Æü¤«¤é21Æü¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¼«Æ°¼Ö¥ìー¥¹¡Ö2025 AUTOBACS SUPER GT¡×Âè6Àï¤ÎGT300¥¯¥é¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Åö¼Ò¤È»°É©¥±¥ß¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¨¶È¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ñ¸»½Û´Ä·¿¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯ºÎÍÑ¥¿¥¤¥ä¢¨1¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè4Àï¤«¤éÅêÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè4Àï¤Î2ÆüÏ¢Â³Í¥¾¡¢¨2¤ËÂ³¤3¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSyntium LMcorsa LC500 GT¡Ê60¹æ¼Ö¡Ë¡× ¥ìー¥¹¤ÎÍÍ»Ò
GT300¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー
(º¸¤«¤é¡¢µÈËÜÂç¼ùÁª¼ê/²ÏÌî½ÙÍ¤Áª¼ê)
¡¡SUPER GTÂè6Àï¤Ï¡¢20Æü¤ËÍ½Áª¡¢21Æü¤Ë300km¤Î·è¾¡¥ìー¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±«¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½Áª¡¦·è¾¡¤È¤â¤Ë¥É¥é¥¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£DUNLOP¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤¿¡ÖSyntium LMcorsa LC500 GT¡Ê60¹æ¼Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢Í½Áª2°Ì¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥ìー¥¹½øÈ×¤ÇÍ½Áª1°Ì¤Î¼ÖÎ¾¤òÈ´¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏÌó1»þ´Ö¥ìー¥¹¤Î°ì»þÃæÃÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¹Ó¤ì¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DUNLOP¥¿¥¤¥ä¤Ï½ª»Ï°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡ÖSyntium LMcorsa LC500 GT¡Ê60¹æ¼Ö¡Ë¡×¤Îº£µ¨½éÍ¥¾¡¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ñ¸»½Û´Ä·¿¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯ºÎÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè4Àï¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂÀïÅêÆþ¢¨3¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ä»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½Û´Ä·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ê¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ë¹½ÁÛ¡ÖTOWANOWA¡Ê¥È¥ï¥Î¥ï¡Ë¡×¢¨4¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥àÊÒ¤ä»ÈÍÑºÑ¤ß¥¿¥¤¥ä¤ò¥³ー¥¯¥¹Ï§¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¨5¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¥¿ー¥ë¤«¤é¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢CO₂ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ä³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¸¶ºàÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡½»Í§¥´¥à¤È»°É©¥±¥ß¥«¥ë¤¬¥¿¥¤¥äÍÑ¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¶¨¶È¤ò³«»Ï
https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2025/sri/2025_006.html¡¡(2025Ç¯1·î30ÆüÈ¯¹Ô¥ê¥êー¥¹)
¢¨2¡¡»ñ¸»½Û´Ä·¿¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯ºÎÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ç¡¢SUPER GTÂè4ÀïGT300¥¯¥é¥¹¤Ç2ÆüÏ¢Â³Í¥¾¡¡¡
https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2025/sri/2025-70dvql4p00000v50jh.html¡¡(2025Ç¯8·î8ÆüÈ¯¹Ô¥ê¥êー¥¹)
¢¨3¡¡»ñ¸»½Û´Ä·¿¥«ー¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯ºÎÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ò¡Ø2025 AUTOBACS SUPER GT¡ÙÂè4Àï GT300¥¯¥é¥¹¤ËÅêÆþ ～»°É©¥±¥ß¥«¥ë¤È¤Î¶¨¶ÈÀ®²Ì¤ò¼ÂÁõ¡¢º£¸å°ìÈÌÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ë¤âÅ¸³«Í½Äê～ | ½»Í§¥´¥à¹©¶È¡¡¡¡¡¡https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2025/sri/2025_055.html ¡¡(2025Ç¯7·î29ÆüÈ¯¹Ô¥ê¥êー¥¹)
¢¨4¡¡¥¿¥¤¥ä»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¹½ÁÛ¡ÖTOWANOWA¡Ê¥È¥ï¥Î¥ï¡Ë¡×¤òºöÄê¡¡https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2023/sri/2023_018.html (2023Ç¯3·î8ÆüÈ¯¹Ô¥ê¥êー¥¹)
¢¨5¡¡»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î»ñ¸»¤ò²½³ØÅª¤ËÊ¬²ò¤·¡¢¸¶ÎÁ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ëÊýË¡
<¾¦ÉÊ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè>
¡¡¥¿¥¤¥ä¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡¡¡TEL:0120-39-2788