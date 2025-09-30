こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
琵琶湖マリオットホテル 滋賀県産いちごを華やかにあしらった、オリジナルのクリスマスケーキ「Christmas Cake -The White Jewel Box-」を発売
ケーキご予約期間：2025年10月1日(水)～12月24日(水) /
宿泊プラン販売期間：2025年12月19日(金)～12月25日(木)泊
琵琶湖マリオットホテル（滋賀県守山市今浜町、総支配人：荒木義雄）では、2025年10月1日(水)より、「Christmas Cake -The White Jewel Box -」のご予約を開始いたします。
毎年ご好評をいただいている当ホテルオリジナルのクリスマスケーキ。今年は白い宝石箱に詰めた贈り物をイメージしたホテルオリジナルケーキを2種類のサイズでご用意いたします。ホワイトチョコレートの中には、ふんわりとしたスポンジとやさしい口どけの生クリーム。そしてトップには、滋賀県草津市にあるいちご農園「湖と苺」で大切に育てられた糖度の高い苺をふんだんに飾りつけました。まるで宝石をちりばめたような華やかさと、苺の甘酸っぱさを存分にお楽しみいただけます。
また、2025年12月19日(金)～12月25日(木)の期間には、当クリスマスケーキをお部屋にてお召し上がりいただける宿泊プラン「Christmas Stay ～煌めくツリーのお部屋で過ごすスイートナイト～」を販売。湖畔のきらめく夜景とともに味わうディナーコースの後は、クリスマスツリーが彩るプライベートルームで、ケーキとともに特別なひとときをお過ごしいただけます。
ホテルでもご自宅でも、クリスマスの特別な瞬間を彩るケーキをぜひご堪能ください。
■「Christmas Cake -The White Jewel Box-」について
滋賀県草津市の「湖と苺」で育てられる糖度の高い苺をたっぷりと飾り、優しい味わいの生クリームとやわらかいスポンジのケーキをホワイトチョコレートで包んだホテルパティシエオリジナルのケーキです。12cmサイズと7cmサイズの2種類をご用意しております。おひとりさまから大切な方やご家族とのクリスマスなど、シーンに合わせてご利用ください。
「Christmas Cake -The White Jewel Box -」発売概要
ご予約期間：2025年10月1日(水)～12月24日(水) ※お受け取りの前日まで
販売期間：2025年12月19日(金)～12月25日(木)
お渡し時間：11：00～17：00（24日のみ20：00まで）
販売場所：1階「Lounge(ラウンジ)」
料金：
・縦12cm×横12cm×高さ7cm 5,500円
・縦 7cm×横 7cm×高さ7cm 2,800円
※お受取り前日17時までの事前予約制となります。
※上記の料金は消費税(8%)込の料金です。
お部屋・レストランでご提供の場合（事前予約制）は、消費税10％と別途サービス料（13％）を申し受けます。
＜クリスマスケーキのご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル TEL：077-585-6100 URL： https://www.biwako-marriott.com
■宿泊プラン「Christmas Stay～煌めくツリーのお部屋で過ごすスイートナイト～」について
クリスマスツリーが飾られたプライベートな空間で、特別な滞在をお楽しみいただける1日5室限定の宿泊プランです。レストランでコースディナーとデザートにクリスマスケーキをお召し上がりいただく2食付きと、お部屋でクリスマスケーキをお楽しみいただく朝食付きの2タイプの宿泊プランをご用意しております。大切な方と思い出に残るホリデーシーズンをお過ごしください。
宿泊プラン「Christmas Stay～煌めくツリーのお部屋で過ごすスイートナイト～ 2食付き」概要
期間：2025年12月19日(金)～12月25日(木)泊
内容：・クリスマスデコレーションルーム(デラックスルーム(40㎡))でのご宿泊
・レストランでのご夕食「Grill Dinner」
クリスマスケーキ (サイズ12cm)（2名様で１つ）
・レストランでのご朝食
料金：1名様 大人 29,828円～（2名様1室ご利用時）
※1部屋2名様まで、および2日前17時までの事前予約制となります。
※1日5室限定の特別プランとなります。
※上記はサービス料・消費税込の料金です。別途、入湯税を申し受けます。
※料金はご利用日により異なります。
※お部屋でクリスマスケーキ（サイズ 7cm）をお楽しみいただく朝食付きの宿泊プラン「 Christmas Stay～煌めくツリーのお部屋で過ごすスイートナイト～ 朝食付き」もご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
＜宿泊プランのご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル TEL：077-585-6100 URL： https://www.biwako-marriott.com
本件に関するお問合わせ先
077-585-6100
関連リンク
琵琶湖マリオットホテル
https://biwako-marriott.com/restaurant/index.html
本件に関するお問合わせ先
077-585-6100
