AIが要件定義とモックアップを高速化

株式会社BlueLamp（本社：東京都中央区、代表取締役：白石達也、以下「当社」）は、AI駆動型要件定義と高速モックアップ生成を強みとした開発プラットフォームおよびコンサルティングサービスの提供を開始しました。

数百万～数千万円規模の大規模開発において、従来手法と比較して開発スピード最大3倍・コスト最大50%削減の効果を確認しており（当社調べ、2025年8月実施の特定プロジェクトでの測定結果。※）、企業の競争力向上を支援します。

設立背景

DXを本格的に進めたい多くの中堅・大手企業では、要件定義からモックアップに至る初期工程が長期化し、現場とユーザーの認識のズレによる再開発が慢性化しています。

この「上流工程の遅れ」こそが、DX推進を阻む最大の課題です。当社は「私たちは、開発AI駆動システムを通じて、日本の生産性10倍の実現に貢献します」というミッションのもと、最新AI技術を活用し、要件定義からモックアップ化までをスピードアップするソリューションを提供します。

提供する価値・特長

AI駆動開発プラットフォーム『BlueLamp』

- AI駆動要件定義・モックアップ生成- - 日本語で要件を入力するだけで、AIが即座に仕様を検討し、モックアップを生成。- - 従来手法で10日間かかっていたデザイン工程を、1日に短縮した実績があります。（当社調べ、2025年7月実施の特定プロジェクトでの測定結果。※）- 将来を見据えたアーキテクチャ設計- - 業務全体を俯瞰し、AI進化やクラウド環境の変化にも柔軟に対応できる設計を実現。- - 投資回収期間の短縮に貢献し、持続的な成長基盤を提供します。- 大規模開発に最適- - 数百万～数千万円規模のプロジェクトで、従来手法と比較して開発速度向上・コスト削減の実績があり、SIer依存型モデルを変革することを目指します。

『BlueLamp』は、要件定義・モックアップ・デプロイ・エラーチェックなど各工程を独自のコード生成AIが担う開発プラットフォームです。

直感的な操作で効率的にソフトウェアやWebサービスを構築できます。「思っていたものと違う」というユーザーとの認識齟齬を最小化し、リリースまでの時間を短縮することを目指します。

『BlueLamp』製品サイト：https://product.bluelamp.ai/

※ 効果・性能は利用環境、プロジェクト内容により異なります。詳細な導入効果については個別にご相談ください。

会社概要

会社名： 株式会社BlueLamp

設立日： 2025年9月1日

代表取締役： 白石 達也

本社所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目14番5号 銀座ウイングビル

資本金： 1,000万円

事業内容： AI活用システム開発、DX推進コンサルティング、DX人材育成研修

URL： https://bluelamp.ai/

本件に関するお問い合わせ

株式会社BlueLamp

Email: information@bluelamp.ai