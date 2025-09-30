法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」、「AI-PAX 2025」出展のお知らせ
企業向け生成AIチャットツール「ナレフルチャット」を提供するCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、2025年10月15日（水）～16日（木）の2日間、ベルサール東京日本橋にて開催される『AI-PAX （アイパックス） 2025 [第1回 AIの実践的な活用展]』（主催：Eight） に出展いたします。
■出展内容
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」
URL：https://www.knowleful.ai/
ナレフルチャットは、企業専用のクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。従業員のAIリテラシー向上から、組織全体のナレッジ共有まで包括的にサポートし、企業の生成AI導入における悩みを解決いたします。
実際の画面を使ったデモなどもご用意しておりますので、ぜひ「AIコンサル・AI人材支援ゾーン」の当社ブース【小間番号：40】までお越しください。
入場無料・事前登録制ですので、以下URLよりぜひご登録ください。
https://eight-event.8card.net/eightexpo/ai-pax/
■「AI-PAX （アイパックス）」とは？
AI-PAX（アイパックス）は、実践的なAI活用に特化した展示会です。Eight EXPOシリーズから新たに誕生し、AI初心者から上級者まで幅広い参加者を対象としています。
最新のAI技術を「発見」「学び」「実践」「交流」の4つの軸で体感でき、参加者が実際のビジネス現場でのAI活用に向けて具体的な一歩を踏み出せる場として位置づけられています。
■開催概要
・名称：AI-PAX （アイパックス） 2025 [第1回 AIの実践的な活用展]
・会期：2025年10月15日（水）～16日（木） 10：00～17：00
・会場：ベルサール東京日本橋
・住所：東京都中央区日本橋２丁目７-１
・主催：Eight（Sansan株式会社）
・特設サイト：https://eight-event.8card.net/eightexpo/ai-pax/
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
■アクセス
ベルサール東京日本橋 東京都中央区日本橋２丁目７-１
・「日本橋駅」B6出口直結（銀座線・東西線・浅草線）
・「東京駅」八重洲北口徒歩6分（JR線）
ご来場をお待ちしております。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
