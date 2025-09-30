お亀堂 工場直売店限定！出来立て×大増量の秋まつり、3日間開催！

株式会社お亀堂

創業70年超、愛知県豊橋市の老舗和菓子店・株式会社お亀堂（代表取締役：森 貴比古）は、10月3日（金）～5日（日）の3日間限定で、工場直売店にて「出来立て＆大増量セール」を開催します。

名物あん巻きや団子、お赤飯、鬼饅頭などの人気商品が“いつもの価格でたっぷり増量”に！地元食材を活かしたお買い得商品や、「しぼりたて亀モンブラン」など、地域の皆様に感謝を伝える“美味しい秋の3日間”です。

●感謝セールについて

 みたらし団子（焼き立て）

通常5本入り800円 → 3本価格で2本増量！

⇒ 480円（なんと320円お得）

 お赤飯（蒸したて）

通常230g → 20％増量の280g！

⇒ 540円（100円お得）

 あん巻き（お好きな5本）

通常5本で1,280円 → 2本増量！

⇒ 800円（480円お得）

 鬼饅頭（3個セット）

通常840円 → 1個増量！

⇒ 560円（280円お得）

■ 古民家カフェでも特別企画！

・ 今年ラスト！かき氷各種

→ 1,000円均一で提供（売り切れ御免）

・ 搾りたて「亀モンブラン」

→ 各種 1,500円均一

■ ご来店特典も！

期間中、1,000円以上のお買い上げで200円の金券をプレゼント！

さらに、あん巻きの皮など“ここだけの限定奉仕品”も数量限定でご用意。地元の皆さまへの感謝を込めた特別な3日間です。

【開催情報】- 開催日：2025年10月3日(金)～5日(日)- 営業時間：9:00～18:00（古民家カフェ16：00まで）- 会場：株式会社お亀堂 工場直売店（愛知県豊橋市南小池町164）- お問い合わせ：0532-45-7840【株式会社お亀堂について】

お亀堂は、愛知県三河地域で70年以上にわたり愛され続ける和菓子屋です。

「挑戦」と「革新」を掲げ、“今ここでしか味わえない”和菓子を次々と開発。伝統と遊び心が融合した“アソビある菓子づくり”で、地域のにぎわいを創出しています。

地元食材を活かした商品開発 SNS×リアル店舗による共感型マーケティング 70年の伝統と、Z世代も惹きつけるビジュアル戦略 OEM・コラボ・BtoB対応も加速中

「真面目だけじゃ勝てない時代。笑って利益を出す」そんな“脱・まじめ過ぎ思考”で、老舗の概念をアップデートし続けています。

【会社概要】

株式会社お亀堂

所在地：愛知県豊橋市南小池町164

代表取締役：森貴比古

HP：https://okamedo.jp/

SNSアカウント Twitter：https://twitter.com/okamedo_jp

Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/