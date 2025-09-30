お亀堂 工場直売店限定！出来立て×大増量の秋まつり、3日間開催！
創業70年超、愛知県豊橋市の老舗和菓子店・株式会社お亀堂（代表取締役：森 貴比古）は、10月3日（金）～5日（日）の3日間限定で、工場直売店にて「出来立て＆大増量セール」を開催します。
名物あん巻きや団子、お赤飯、鬼饅頭などの人気商品が“いつもの価格でたっぷり増量”に！地元食材を活かしたお買い得商品や、「しぼりたて亀モンブラン」など、地域の皆様に感謝を伝える“美味しい秋の3日間”です。
●感謝セールについて
みたらし団子（焼き立て）
通常5本入り800円 → 3本価格で2本増量！
⇒ 480円（なんと320円お得）
お赤飯（蒸したて）
通常230g → 20％増量の280g！
⇒ 540円（100円お得）
あん巻き（お好きな5本）
通常5本で1,280円 → 2本増量！
⇒ 800円（480円お得）
鬼饅頭（3個セット）
通常840円 → 1個増量！
⇒ 560円（280円お得）
■ 古民家カフェでも特別企画！
・ 今年ラスト！かき氷各種
→ 1,000円均一で提供（売り切れ御免）
・ 搾りたて「亀モンブラン」
→ 各種 1,500円均一
■ ご来店特典も！
期間中、1,000円以上のお買い上げで200円の金券をプレゼント！
さらに、あん巻きの皮など“ここだけの限定奉仕品”も数量限定でご用意。地元の皆さまへの感謝を込めた特別な3日間です。
【開催情報】
- 開催日：2025年10月3日(金)～5日(日)
- 営業時間：9:00～18:00（古民家カフェ16：00まで）
- 会場：株式会社お亀堂 工場直売店（愛知県豊橋市南小池町164）
- お問い合わせ：0532-45-7840
【株式会社お亀堂について】
お亀堂は、愛知県三河地域で70年以上にわたり愛され続ける和菓子屋です。
「挑戦」と「革新」を掲げ、“今ここでしか味わえない”和菓子を次々と開発。伝統と遊び心が融合した“アソビある菓子づくり”で、地域のにぎわいを創出しています。
地元食材を活かした商品開発 SNS×リアル店舗による共感型マーケティング 70年の伝統と、Z世代も惹きつけるビジュアル戦略 OEM・コラボ・BtoB対応も加速中
「真面目だけじゃ勝てない時代。笑って利益を出す」そんな“脱・まじめ過ぎ思考”で、老舗の概念をアップデートし続けています。
【会社概要】
株式会社お亀堂
所在地：愛知県豊橋市南小池町164
代表取締役：森貴比古
HP：https://okamedo.jp/
SNSアカウント Twitter：https://twitter.com/okamedo_jp
Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/