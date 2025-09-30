「セキュアスカイ What′s Up」第4回目の開催決定！セキュリティ担当者向けメンバー限定イベントの参加登録受付開始 ～セキュリティの課題をテーマにした継続的な交流の場を提供～
安全なWebサイトを実現するために脆弱性診断とクラウド型WAFを提供する株式会社セキュアスカイ・テクノロジー（本社：東京都千代田区、代表取締役：大木 元 以下、セキュアスカイ）は、セキュリティの課題や最新の対策について、メンバー限定のクローズドなコミュニティイベント「セキュアスカイ What's Up」第4回を2025年10月16日（木）に開催することを決定し、参加登録の受付を開始しました。
セキュアスカイは、本コミュニティを通じて、異なる業界や組織の視点を交え、自由に意見を交わすことでセキュリティ対策の強化を図り、参加者同士の相乗効果によりセキュリティレベルが向上していくことを目指します。
● 10月開催イベント概要「セキュアスカイ What's Up」
第4回テーマ：「サプライチェーンセキュリティの評価制度と現場のリアル」
取引先などを通じたセキュリティリスクの深刻化を受け、経済産業省は企業のセキュリティ対策状況を可視化する新たな「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（*1）」の施行を発表しました。サプライチェーン全体のセキュリティ対策は、発注側・受注側のいずれも容易ではありません。第４回では、この制度の内容と民間企業の取り組み、現場のリアルな状況について深掘りします。
取引先や委託先を経由した攻撃や、それに伴う被害の動向を理解しつつ、発注側としての制約や現場ならではの悩み、評価制度の活用方法、期待できる効果や懸念点について参加者同士で意見交換します。クローズドなイベントだからこそ、自社内の課題や現場の悩みを共有し、少しでも自社に持ち帰れるヒントを得られる貴重な機会です。
※本イベントは、率直な情報共有を目的としており、主催者を含む営業活動や製品・サービス紹介などの営利行為は禁止しています。過去回同様、事例や課題を中心に据え、商材紹介は行わない方針です。
*1:経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250414002/20250414002.html）
「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度構築に向けた中間取りまとめ（2025年4月7日公表）」
お申込み・詳細ページ：https://securesky-plus.com/security/3435/
開催日時：2025年10月16日（木）18:30-21:30 受付開始 18:20
開催形式：オフライン
会場：セキュアスカイ・テクノロジー 東京オフィス（東京都千代田区岩本町2-2-4 PMO神田岩本町II 10F）
対象：企業や組織のセキュリティ対策に携わる方、特にサプライチェーンセキュリティの評価制度や企業の取り組みに関心がある方
定員：15名
参加費：無料
● セキュアスカイ What's Up について
「セキュアスカイ What's Up」は、セキュリティ担当者やセキュアな組織づくりに関心のある方々が集まり、リラックスした雰囲気の中で最新の脅威や対策について意見交換を行うメンバー限定のクローズドなイベントです。参加者同士がここでしか話せない・聞けない情報を安心して共有できる場を提供します。仕事帰りに気軽に立ち寄り、「最近どう？」と挨拶を交わしながら、ビール片手に実務に役立つ新たな視点やアイデアを見つける機会として、ぜひご参加ください。
● 登壇者紹介
モデレーター
長谷川 陽介（はせがわ よすうけ）
