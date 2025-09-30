ロックウェル・オートメーション、Utility Globalのクリーン水素製造システム向けに制御・自動化プラットフォームを受注
産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーションは、Utility Global, Inc. （ユーティリティ グローバル *1） から、同社の独自技術である「H2Gen（R）システム」向けに制御・自動化プラットフォームを受注したことを発表しました。H2Genシステムは、Utility Globalが特許を取得した、電力を使用しない水素製造技術を採用しています。
Utility Globalは、モジュール式構築、カスタマイズ可能な性能、既存設備やインフラとのシームレスな統合を可能にするシステム設計により、産業用水素製造の変革を進めています。電力を使用せず、水から水素を製造する革新的な技術を採用し、自律的に稼働するH2Genシステムは、鉄鋼、モビリティ、化学、精油、石油・ガス産業向けに、信頼性の高いクリーン水素を提供しています。また、二酸化炭素排出量を大幅に削減し、運用コスト・設備投資コストを最小限に抑えることができます。この革新的技術により、世界中の産業オペレーターにとって、エネルギー転換を経済的に実現可能なものにしています。
Utility Globalの社長兼CEOであるParker Meeks （パーカー・ミークス） 氏は、次のように述べています。「ロックウェル・オートメーションの技術により、商用展開のスピードが加速しています。産業分野における同社の専門知識は、経済的なクリーン水素を脱炭素化が困難な分野へ届ける、という当社のミッションを力強く後押ししています。同社のオートメーション技術は、ヒューストンに設置された現在試運転中の商用ユニットの立ち上げに初めて導入されており、このユニットは2026年にバイオガス用途へ展開される予定です。」
この目標の達成に向けて、Utility Globalはロックウェル・オートメーションのPlantPAx（R）分散制御システム（DCS）（*2） をはじめ、FactoryTalk（R） View （*3）、FactoryTalk（R） AssetCentre （*4）、FactoryTalk（R） Historian （*5）、Logixプロセスコントローラ （*6） などのソフトウェアおよびネットワークハードウェア群を採用しました。これらの製品群は、制御アーキテクチャを変更することなく、小規模から大規模な商用展開までスケーラブルに対応できる点が高く評価されており、柔軟なプロジェクト実行計画の基盤を構築します。
ロックウェル・オートメーションの新エネルギー担当ディレクターであるMichael Sweet （マイケル・スウィート）は、次のように述べています。「サステナブルな水素製造に向けたUtility Globalの革新的な取り組みに支援できることを大変嬉しく思います。ロックウェル・オートメーションの統合制御および情報プラットフォームは、産業用途に求められるセキュリティ、信頼性、柔軟性を備え、新しいエネルギー技術の実用化を支援します。当社の統合ソリューションは、Utility GlobalのH2Genシステムのようにスケーラブルな低炭素エネルギーソリューションの展開を加速することで、短期的な脱炭素化の実現を可能にしています。」
ロックウェル・オートメーションが、産業全体におけるクリーンでスマートな運営にどのように貢献しているかについて、詳しくはこちら（英語）をご覧ください。
https://www.rockwellautomation.com/en-nz/industries/hydrogen-production.html
Utility Globalは、モジュール式構築、カスタマイズ可能な性能、既存設備やインフラとのシームレスな統合を可能にするシステム設計により、産業用水素製造の変革を進めています。電力を使用せず、水から水素を製造する革新的な技術を採用し、自律的に稼働するH2Genシステムは、鉄鋼、モビリティ、化学、精油、石油・ガス産業向けに、信頼性の高いクリーン水素を提供しています。また、二酸化炭素排出量を大幅に削減し、運用コスト・設備投資コストを最小限に抑えることができます。この革新的技術により、世界中の産業オペレーターにとって、エネルギー転換を経済的に実現可能なものにしています。
Utility Globalの社長兼CEOであるParker Meeks （パーカー・ミークス） 氏は、次のように述べています。「ロックウェル・オートメーションの技術により、商用展開のスピードが加速しています。産業分野における同社の専門知識は、経済的なクリーン水素を脱炭素化が困難な分野へ届ける、という当社のミッションを力強く後押ししています。同社のオートメーション技術は、ヒューストンに設置された現在試運転中の商用ユニットの立ち上げに初めて導入されており、このユニットは2026年にバイオガス用途へ展開される予定です。」
この目標の達成に向けて、Utility Globalはロックウェル・オートメーションのPlantPAx（R）分散制御システム（DCS）（*2） をはじめ、FactoryTalk（R） View （*3）、FactoryTalk（R） AssetCentre （*4）、FactoryTalk（R） Historian （*5）、Logixプロセスコントローラ （*6） などのソフトウェアおよびネットワークハードウェア群を採用しました。これらの製品群は、制御アーキテクチャを変更することなく、小規模から大規模な商用展開までスケーラブルに対応できる点が高く評価されており、柔軟なプロジェクト実行計画の基盤を構築します。
ロックウェル・オートメーションの新エネルギー担当ディレクターであるMichael Sweet （マイケル・スウィート）は、次のように述べています。「サステナブルな水素製造に向けたUtility Globalの革新的な取り組みに支援できることを大変嬉しく思います。ロックウェル・オートメーションの統合制御および情報プラットフォームは、産業用途に求められるセキュリティ、信頼性、柔軟性を備え、新しいエネルギー技術の実用化を支援します。当社の統合ソリューションは、Utility GlobalのH2Genシステムのようにスケーラブルな低炭素エネルギーソリューションの展開を加速することで、短期的な脱炭素化の実現を可能にしています。」
ロックウェル・オートメーションが、産業全体におけるクリーンでスマートな運営にどのように貢献しているかについて、詳しくはこちら（英語）をご覧ください。
https://www.rockwellautomation.com/en-nz/industries/hydrogen-production.html