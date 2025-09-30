コスト効率性と環境負荷の低減が求められる中、世界のエアーパッキン市場は2027年まで年平均5%以上の成長が見込まれる。
最新の業界分析によると、世界のエアクッション包装材市場は堅調な成長を遂げると予測されており、2021年から2027年の期間、年平均成長率（CAGR）が5%以上になると見込まれています。eコマース、電子機器、医療機器など様々な業界において、軽量で保護性能が高く、環境に優しい包装材への需要が高まるにつれ、エアクッション包装材は、現代の物流ニーズと持続可能性目標を満たす戦略的なソリューションとして注目を集めています。
持続可能でコスト効率の高い保護包装への移行
エアクッション包装材（充填用フィルム、バブルラップ、形状に合わせた充填材など）は、かつてはニッチな保護包装材だったものが、発泡スチロールや段ボールなどの従来材料に代わる主流の選択肢へと成長しました。この変化の主な要因としては、環境に優しい包装材への消費者ニーズの高まり、eコマース市場の拡大、そしてサプライチェーン全体におけるコスト最適化への取り組み強化などが挙げられます。
エアクッションは、優れた衝撃吸収性能、軽量化、省スペース化を実現し、輸送コストの削減と物流効率の向上に直接貢献します。また、リサイクル可能で再利用可能な特性は、世界的な規制強化や企業のESG（環境・社会・ガバナンス）への取り組みにも合致しています。
eコマースの急成長が市場拡大を加速
特にCOVID-19パンデミック以降、世界的なeコマース市場の急成長は、信頼性が高く、需要変動に対応できる保護包装材への需要を大幅に押し上げました。オンライン小売業者は、長距離輸送中に壊れやすい商品を保護するだけでなく、開封時の顧客体験を向上させる包装材を重視しています。エアクッション包装材は、軽量で透明性があり、カスタマイズ可能であるため、製品の魅力を高めながら、保護性能も維持できることから、これらのニーズに最適です。
業界関係者によると、大手eコマース企業や物流会社は、業務効率化と材料廃棄物の削減のために、自動エアクッション包装機を導入しており、エアクッション包装材の市場シェアはさらに拡大すると見られています。
主要な市場セグメントと最新トレンド
世界のエアクッション包装材市場は、製品タイプ（バブルラップ、充填用クッション、コーナープロテクターなど）、用途（eコマース、電子機器、医療機器、自動車、日用品など）、素材（ポリエチレン、再生プラスチック、生分解性フィルムなど）によって大きく分類されます。
中でも、充填用クッションとバブルラップは、特に大量輸送の分野で最も主流の製品です。しかしながら、トウモロコシ澱粉、紙、または生分解性ポリマーを原料とした環境に優しいエアクッションは、消費者の意識の高まりと企業のサステナビリティ目標を背景に、急速に普及しつつあります。
アジア太平洋地域が成長を牽引
地域別に見ると、アジア太平洋地域は、工業化の進展、中国やインドなどの市場におけるeコマースの急速な成長、そしてスマートロジスティクスインフラへの投資拡大などを背景に、最も高い成長率を示すと予測されています。北米とヨーロッパは、環境規制の強化による持続可能な包装ソリューションへの需要の高まりなどにより、成熟した市場として安定した需要が維持されると見込まれています。
世界的な包装企業は、成長機会の獲得とサプライチェーンのリードタイム短縮を目的に、アジア太平洋地域とラテンアメリカ地域への生産拠点の拡大を戦略的に進めています。
