サブウェイが大阪府豊中市に約7年半ぶりに出店！ 『千里中央店』 10月6日（月）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『千里中央店』を2025年10月6日（月）にオープンいたします。

当店は、北大阪急行線、大阪モノレール本線「千里中央駅」直結の商業施設「せんちゅうパル」内に出店します。

千里中央店 イメージ

せんちゅうパルは、ファッション、グルメ、雑貨など160の専門店街からなる商業施設です。大阪国際空港（伊丹空港）と大阪中心部を結ぶ大阪モノレールと北大阪急行線との乗換駅に直結しているためアクセスも良く、ご家族でのショッピングの合間や駅周辺に通勤・通学される方など、平日休日問わず老若男女幅広いお客様のご来店を期待しております。

当店は「モバイルオーダー」を導入しており、列に並ぶことなくお好きなタイミングでご注文いただけるほか、「セルフオーダーシステム」で初めての方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2025年9月現在、既存店の売り上げが59カ月連続で増加を続けており、10月6日の当店のオープンにより、全国の出店数は205店舗となる予定です（2025年9月30日現在）。

【千里中央店 店舗概要】

■オープン ： 2025年10月6日（月）

■住所 ： 〒560-0082

大阪府豊中市新千里東町1-3-149 せんちゅうパル 2階

■営業時間 ： 8:00～21:00

■面積 ： 91.01㎡（27.53坪）

■客席数 ： 22席

【店舗特徴】

●モバイルオーダーの導入

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日9:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。