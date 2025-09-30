TOKYO HALLOWEEN FESTIVAL 2025（東京ハロウィンフェスティバル）実行委員会は、2025年10月31日（金）、東京・Zepp Hanedaにて開催される「TOKYO HALLOWEEN FESTIVAL 2025」において、女優・タレント・インフルエンサーとして幅広く活躍する深田えいみが公式アンバサダーに就任したことを発表いたします。

SNS総フォロワー数で日本国内第9位を誇る圧倒的な影響力を持つ深田えいみが加わることで、本フェスティバルは国内外のファンから一層注目を集めることが期待されます。

本イベントには、世界的人気を誇るDJ SODA、圧倒的なパフォーマンスで知られるCYBERJAPAN DANCERS、5.6億再生を超える世界的バズメーカー西山ダディダディをはじめ、国内外で活躍する豪華アーティストが出演。さらに、優勝者に賞金100万円が贈られる大規模なハロウィン仮装コンテストも実施され、公式アンバサダーである深田えいみ氏が審査員として参加。東京を象徴する最新鋭ライブホールZepp Hanedaを舞台に、音楽と仮装が融合した日本最大級のハロウィン音楽フェスティバルとして開催されます。

TOKYO HALLOWEEN FESTIVAL 2025

【イベント概要】

イベント名：TOKYO HALLOWEEN FESTIVAL 2025

開催日時：2025年10月31日（金）18:00～21:30

会場：Zepp Haneda（東京都大田区羽田空港1-1-4）

キャパシティ：2,907名

出演者：DJ SODA / SacMJJ (Michael Jackson Tribute) / CYBERJAPAN DANCERS / 西山ダディダディ / DJ Celly & MC Gonza / DJ Senna / Jasmine / Caiki

MC：Yurié Collins

【仮装コンテスト】

TOKYO HALLOWEEN FESTIVAL 2025では、音楽ライブと並び、参加型のハロウィン仮装コンテストを開催いたします。

優勝者には現金100万円の賞金が贈呈され、華やかで熱気あふれるハロウィンの夜を彩ります。審査員には公式アンバサダーの深田えいみが参加し、特別な視点でコンテストを盛り上げます。

【公式アンバサダー：深田えいみ】

女優・タレント・インフルエンサーとして多方面で活躍。SNS総フォロワー数は日本国内トップクラスで、ランキングでも第9位を誇る。Instagram、X（旧Twitter）、YouTubeなどを通じて国内外に多大な影響力を持ち、幅広い層の支持を得ている。今回のアンバサダー就任により、本イベントの魅力を国内外に発信し、さらなる盛り上がりを牽引します。

深田えいみ

【チケット情報】

VIPチケット：10,000円（当日 12,000円）

Sチケット：7,000円（当日 8,000円）

Aチケット：5,500円（当日 6,000円）

Bチケット：4,000円

スペシャルVIPパッケージ

【優待】DJ SODA MEET＆GREET：50,000円

【参加券】SacMJJ MEET＆GREET：20,000円

【入場券】西山ダディダディ MEET＆GREET：15,000円

チケットはイープラス（e+）にて販売中

URL: https://eplus.jp/sf/detail/4405020001-P0030001P021001

チケットプラン

【主催者】

・DME WORLDWIDE株式会社 - CEOマーカス・マクレー（VIRG）が率いるエンターテインメント会社。マイケル・ジャクソン、マライア・キャリー、BIGBANG、EXILEなど世界的アーティストとの共演・公演実績を持つ。

・ジャパン・パートナーシップ・ホールディングス株式会社（METROPOLIS） - 英語ライフスタイルメディア「METROPOLIS」を運営。月間15万人以上にリーチし、在日外国人や訪日旅行者向けに文化・グルメ・イベント情報を発信。特にハロウィンイベントにおいては日本の第一人者として知られ、長年にわたり東京のハロウィンカルチャーをリードしてきた実績を持つ。

・羽田みらい開発株式会社 - 東京都大田区羽田空港跡地において大規模複合施設「HANEDA INNOVATION CITY（HICity）」の開発・運営を行う。