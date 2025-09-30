ビットコイン購入並びに暗号資産による不動産決済サービスに関する FINX JCrypto 株式会社との協業に関するお知らせ
マーチャント・バンカーズ株式会社（以下、マーチャント社といいます。）は、本日付の取締役会決議に基づき、3億円のビットコインを購入するとともに、2025 年9 月22 日付ＰＲ情報「ビットコインによる不動産売買決済サービス開始のお知らせ」でお知らせいたしましたビットコインによる不動産決済事業につきまして、暗号資産交換所「Coin Estate」を運営するFINX JCrypto 株式会社（以下、「FINX JCrypto 社」といいます。）と協業して取り組むことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
ａ．協業の理由並びに内容
FINX JCrypto 社は、登録暗号資産交換業者（関東財務局長 第00012 号）として、暗号資産交換所「Coin Estate」運営とともに、宅建取引業者（東京都知事免許（01）第109600 号）として、暗号資産を活用した不動産売買を手掛けております。
FINX JCrypto 社は、2024 年10 月30 日に、Avenir Fortune Limited が全株式を取得し、Avenir Group にグループインしました。Avenir Fortune Limited は、主に富裕層を対象にした、暗号資産などの先端的な金融商品による資産運用サービスを、香港を拠点に、米国、英国、シンガポールなど、グローバルに展開するAvenir Group のグループ企業であり、FINX JCrypto 社は、Avenir Groupの暗号資産事業の日本における中核事業会社として位置づけられており、暗号資産取引サービスに加えて、企業向けにweb3 に関するコンサルティングサービスを提供しております。
マーチャント社のビットコインを活用した不動産決済サービスにつきまして、すでに暗号資産による不動産決済の仕組みを構築しているFINX JCrypto 社と情報交換を行うとともに、決済においてFINX JCrypto 社が管理するウォレットを活用することにより、信頼性並びに安全性を高めるものです。
また、マーチャント社は、今般、長期化する円安やインフレに対する資産保全策も兼ね、ビットコインに注目し、本日、「Coin Estate」で、自己資金3 億円（17.6BTC、@17 百万円）のビットコインを購入いたしました。ビットコインを活用した不動産決済サービスを含め、暗号資産を活用した投資事業の強化に取り組んでまいります。
ｂ．協業の相手先の概要
ｃ．協業の日程
2025 年9 月29 日付でFINX JCrypto 社とのビットコインを活用した不動産決済サービスに関する協業について、マーチャント社取締役会承認のうえ、すみやかに、FINX JCrypto 社との情報交換を行ってまいります。
ｄ．今後の見通し
現状、本業務提携による2025 年10 月期の業績に対する影響は、軽微なものと考えておりますが、業績に重要な影響を及ぼすことが想定されることとなった場合、速やかに公表いたします。
以 上
