DMMオンラインクリニックのED治療に関するアンケート（2025年9月）

株式会社マーサリー

本記事では、2025年9月に行った「DMMオンラインクリニックのED治療(https://www.skillup-mt.jp/media/1498/)」に関するアンケートの調査結果をご紹介いたします。

調査：調査会社に委託

調査方法：インターネットによるアンケート調査

調査期間：2025年9月5日 ～ 2025年9月8日

調査母集団：55人

アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

【2025年9月度・アンケートサマリー】

EDを自覚した年齢や、DMMオンラインクリニックでED治療を開始した時の年齢は30代から40代前半が多かった。

ED治療を知ったきっかけについて、「ネット記事や口コミを見て」という回答が圧倒的に多く約7割だった。

DMMオンラインクリニックを選んだ理由について、「有名だったから（知名度・信頼性があった）」が最も多く、「自宅で受診できるから（オンライン診療の便利さ）」や「通院が面倒だったから」などの回答も多くみられた。

回答者の8割以上の人がDMMオンラインクリニックのED治療に満足していた。

EDを自覚した年齢ときっかけについて

EDを自覚した年齢ときっかけについての調査結果を紹介する。

初めて勃起機能の低下を自覚した年齢はいつですか？

初めて勃起機能の低下を自覚した年齢は「35歳～39歳」が29.1%で最も多く、次いで「40歳～44歳」が23.6%、「30歳～34歳」が14.5%となり、ED症状が気になり始める年齢は30代から40代前半が多いことがわかった。

ED症状に気づいたきっかけは何ですか？（複数回答可）

ED症状に気づいたきっかけとして、「勃起の硬さが弱くなった」と回答した人が52.7%で半数を超えた。そのほか、「勃起の持続時間が短くなった」や「性交時に勃起が維持できなくなった」の回答も多かった。

DMMオンラインクリニックでのED治療と現状について

DMMオンラインクリニックでのED治療と現状についての調査結果を紹介する。

DMMオンラインクリニックでED治療を開始した時の年齢は？

DMMオンラインクリニックでED治療を開始した時の年齢について、最も多かった回答は「40～44歳」で29.1%だった。

続いて、「35～39歳」（25.5%）「30～34歳」（14.5%）という順となり、EDが気になり始める年齢の回答結果と同様に30代から40代前半が多いことがわかった。

現在のED症状の程度を教えてください

現在のED症状について、「軽度（たまに勃起しづらい）」との回答が最も多く、56.4%で6割近くを占めた。

次いで、「中等度（勃起するが維持が難しい）」（38.2%）、「気になる症状はない」（5.5%）と続き、「重度（ほとんど勃起できない）」と回答した人はいなかった。

ED治療を始めようと思った主なきっかけは何ですか？（複数回答可）

ED治療を始めようと思った主なきっかけは、「勃起がうまくいかないことが増え、不安を感じたから」が47.3%、「パートナーとの性行為に自信が持てなくなったから」が45.5%と共に5割近い回答が集まった。

そのほか、「性生活の満足度を高めたかったから」（38.2%）や「将来の性生活に不安を感じたから」(20.0%)との回答も多かった。

ED治療を知ったきっかけは何ですか？（複数回答可）

ED治療を知ったきっかけについて、「ネット記事や口コミを見て」が圧倒的に多く69.1%で約7割となった。

続いて、「SNSや広告を見て」が43.6%で2番目に多く、「家族・知人から聞いて」が14.5%という順となった。

早漏について気になる症状はありますか？

早漏について気になるかについては、「少し気になる」と回答した人が圧倒的に多く65.5%となった。

また、「全く気にならない」と回答した人も18.2%いた。

早漏改善薬の利用について興味はありますか？

早漏改善薬の利用について、「興味があるので検討したい」との回答が60.0%と最も多く、回答者の6割が早漏改善薬の利用に関心があり、利用を検討していることがわかった。

また、「すでに利用している」と回答した人も5.5%と僅かにみられた。

ED治療と同時に早漏改善薬も処方してほしいと思いますか？

「ED治療と同時に早漏改善薬も処方してほしい」と思っている人が65.5%となり、「いいえ」と回答した人を大きく上回った。

現在受けている治療方法をすべてお選びください。（複数回答可）

現在受けている治療方法について、「シルデナフィル（バイアグラ）」が60.0%と圧倒的に多く、次いで「タダラフィル（シアリス）」（27.3%）、「生活習慣改善指導」（14.5%）と続いた。

バイアグラを通販(https://www.skillup-mt.jp/media/2645/)で購入する際の詳しい流れは、こちらの記事で確認

シアリスを通販(https://www.skillup-mt.jp/media/4539/)で購入する際の詳しい流れは、こちらの記事で確認

現在のED治療のお支払い方法を教えてください

現在のED治療のお支払い方法について、「単剤購入（都度払い）」が78.2%と圧倒的に多かった。

また、「定期購入（らくらく定期便）」と回答した人は21.8%だった。

実際に使ってみて、理想的なお支払い方法はどちらだったと思いますか？

実際に行った支払い方法について、「現在と同じ「単剤購入（都度払い）」がよい」と回答した人が60.0%で圧倒的に多く、「現在と同じ「定期購入（らくらく定期便）」がよい」が23.6%となった。

反対に、現在の支払い方法とは違う方法がよかったと思う人（「単剤購入にすればよかった」と「定期購入にすればよかった」）と回答した人は少数となり、多くの人が現在の支払い方法に満足していることがわかった。

1回あたりのED治療にかかった費用はどのくらいですか？

1回あたりのED治療にかかった費用について、「250円～500円未満」が20.9%で最も多く、次いで「1,000円～1,500円未満」と「2,000円～3,000円未満」が共に18.6%となり、3,000円未満の金額で占める割合がそれぞれ2割前後で分散する結果となった。

また、「3,000円以上」と回答した人も14.0%の割合を占めた。

1か月あたりのED治療にかかる費用はどのくらいですか？

1か月あたりのED治療にかかる費用について、「5,000円～1万円未満」が50.0%となり圧倒的に多く、「5,000円未満」と「1万円～1万5,000円未満」と回答した人がそれぞれ25.0％となった。

また、1万5,000円以上を選んだ人はいなかった。

DMMオンラインクリニックを選んだ理由は何ですか？（複数回答可）

DMMオンラインクリニックを選んだ理由について、「有名だったから（知名度・信頼性があった）」が60.0%で6割を占め最も多く、次いで「自宅で受診できるから（オンライン診療の便利さ）」（47.3%）、「通院が面倒だったから」（34.5%）という順となった。

そのほか、「病院に行く時間がなかったから」「医師やサポート体制が安心できそうだったから」などの回答も多くみられた。

DMMオンラインクリニックを受診して気になった点はありますか。（複数回答可）

DMMオンラインクリニックを受診して気になった点について、「特に気になった点はない」と回答した人が圧倒的に多く47.3％と約5割を占めた。

そのほか、「薬の到着が遅かった」や「費用が高いと感じた」との回答も少数みられた。

DMMオンラインクリニックのED治療に満足していますか？

DMMオンラインクリニックのED治療の満足度について、「満足」と回答した人が65.5%と最も多く、「非常に満足」と回答した人も18.2％と2番目に多い結果となり、回答者の8割以上の人がDMMオンラインクリニックのED治療に満足していることがわかった。

アンケート回答者の詳細データ

性別

年齢

■会社概要

社名： 株式会社マーサリー

URL：https://marsary.co.jp/

代表取締役： 長友佑樹

設立：2012年6月

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4 5階

事業内容：

・WEBサイト制作・システム開発事業

・マーケティング支援・コンサルティング事業

・メディア運営・インターネット広告事業

・セミナー企画・コミュニティ運営事業

【弊社運営メディア】

日本メディカルスキルアップのオンライン診療メディア(https://www.skillup-mt.jp/media/)

〈主要記事〉

・ED

勃起薬のおすすめ(https://www.skillup-mt.jp/media/4638/)は？主要3種の勃起力・硬さ・持続時間の違いと目的別の選び方について解説

ED治療のおすすめのオンライン(https://www.skillup-mt.jp/media/1620/)クリニック10院

ED治療のおすすめ(https://www.skillup-mt.jp/media/1221/)のクリニック5選！何科を受診すればいい？保険適用になるか解説

レビトラを通販(https://www.skillup-mt.jp/media/4647/)で購入する際の詳しい流れ

クリニックフォアのED治療(https://www.skillup-mt.jp/media/1666/)について

【調査結果詳細】

DMMオンラインクリニックのED治療に関するアンケート(https://www.skillup-mt.jp/media/5024/)

【データの引用・転載について】

データの引用は申請無しでご利用いただけます。掲載にあたり、下記の事項を厳守ください。

データの加工は禁止です。

出典元のURLを(URLをDofollowで）明記ください。

出典：メディカルスキルアップのオンライン診療メディア「DMMオンラインクリニックのED治療に関するアンケート」：https://www.skillup-mt.jp/media/5024/