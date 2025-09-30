『FBC: Firebreak』初の大型無料アップデート「Breakpoint」が本日配信開始

Remedy Entertainment Oyj

フィンランド・エスポー - 2025年9月30日 - Remedy Entertainment(https://www.remedygames.com/)は本日、『Control』ユニバースを舞台にした3人協力型アクションゲーム『FBC: Firebreak(https://www.playfirebreak.com/)』の初の大型無料アップデート「Breakpoint」をリリースしました。本作では、連邦操作局（Federal Bureau of Control）の初動対応部隊が拡大する超常的脅威を食い止めます。変貌し続ける局舎「最古の家」が relentless な超常的存在に包囲されたとき、秩序を取り戻す力と勇気を持つのは、最も柔軟な対応部隊であるFirebreakのみです。

この大型アップデートは、PC（Steam(https://store.steampowered.com/app/2272540/FBC_Firebreak/)、Epic Games Store(https://store.epicgames.com/en-US/p/fbc-firebreak-fc3830)）、Xbox Series X|S(https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/fbc-firebreak/9pdcn8z4hkrn)、PlayStation 5(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012303/)向けに本日より無料配信開始。また、『FBC: Firebreak』はPC Game Pass、Game Pass Ultimate、PlayStation Plusゲームカタログ（エクストラおよびプレミアム）にも収録されています。

「Breakpoint」では、システム全般の刷新、新たな敵や武器、新たな「危機（Crisis）」、快適性の改善など、プレイ体験を一新する要素が導入されます。

リリースを記念して、Steamでは『FBC: Firebreak』が期間限定で40%オフとなります。

『FBC: Firebreak Breakpoint』ローンチトレーラーはこちら

https://youtu.be/rFx8yMOC67w

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rFx8yMOC67w ]

「Breakpoint」の主な内容

「Breakpoint」は『FBC: Firebreak』のライブ展開における大きな一歩であり、基幹システムを刷新しつつ、大量の新コンテンツを追加します。

- 新プレイアブル「Outbreak」の危機: 研究部門を舞台に、危険なカビ汚染や新たな敵、独自のチャレンジに挑みます。- クライシスボード: 旧ジョブボードを刷新し、よりダイナミックで予測不能なミッションを提供。- ・武器MOD: 27種類の武器改造要素で、カスタマイズ性、火力、柔軟性が大幅向上。- 拡張された武器庫: 新たに3種の重火器と3種の手榴弾を追加。- 新たな脅威: カビ汚染特有の敵や新たなヒスのバリエーションを含む5種類の敵を実装。- 経済・進行システムの全面刷新: 装備は解放と同時に最大パワーを発揮、通貨体系を簡略化し、より明確で満足度の高い進行を実現。- 新規プレイヤー向け改善: 新チュートリアル、オリエンテーション動画、序盤のフロー改良で、参入のハードルを低減。- ゲームプレイ改善: より効果的なオーグメントやデバイス、有害状態の視覚表現改善、生存性の向上、そしてレベル1から全クライシスキットを利用可能に。

「Breakpoint」によって『FBC: Firebreak』はさらにダイナミックで、親しみやすく、リプレイ性の高い作品へと進化し、“初動対応部隊”という根幹のファンタジーを一層強化します。

『FBC: Firebreak』コミュニティ・ファーストルック 大型アップデート「Breakpoint」映像はこちら

https://youtu.be/a-VqGjjpUDo

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=a-VqGjjpUDo ]

アップデート詳細は公式ブログ(https://store.steampowered.com/news/app/2272540/view/530984095140809426?l=english)をご覧ください。

今後のロードマップ

Remedyは今後も『FBC: Firebreak』を無料アップデートで拡張していきます。次回の大型アップデート「Rogue Protocol」は2025年11月下旬に予定され、新モードや待望のクロスプラットフォーム・ボイスチャットを導入し、協力プレイをさらに強化します。12月にはバランス調整アップデートが、そして2026年3月には新たなクライシスキットを含む新コンテンツを追加する大型アップデートを予定しています。

『FBC: Firebreak』について

『FBC: Firebreak』は『Control』ユニバースを舞台としたセッション型PvE協力マルチプレイヤー作品で、激しい協力アクションを体験できます。プレイヤブルミッション「クライシス」は、高いリプレイ性を持ち、動的な課題、目標、環境がチームワークと適応力を要求します。発売後も継続的にコンテンツが追加され、すべての新規プレイアブルコンテンツ（新クライシスを含む）は無料で提供されます。課金要素としてコスメティックアイテムは用意されますが、ゲームプレイには一切影響せず、期間限定ローテーションやデイリーログイン要素も存在しません。

