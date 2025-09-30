「ぴーなっつ最中の日」10月18日（土）限定「ぴーちゃんクリーナー」プレゼントのご案内

米屋株式会社

「ぴーなっつ最中」のイメージキャラクター

10月は「ぴーなっつ最中」の誕生月であるとともに落花生の収穫期でもあります。

皮に餡を挟んだ最中を表す「１０１」と、落花生の形を表す「８」の絵合わせにより、１０月１８日を記念の日としました。

●10月18日（土）限定「ぴーちゃんクリーナー」プレゼント企画

「ぴーなっつ最中の日」にちなみ、10月18日（土）に、なごみの米屋各店舗にご来店のうえ「ぴーなっつ最中」を５個お買い上げいただいたお客様へスマートフォンなど画面のお掃除にぴったりな「ぴーちゃんクリーナー」をプレゼント！

「ぴーなっつ最中の日」には、なごみの米屋のお店に、ぜひともお越しください！

「ぴーちゃんクリーナー」

※1会計につき1個のお渡しとなります。

※縦約13cm、横約6cm

※こちらの写真はイメージです。

特設ページはこちら！

ぴーちゃんクリーナープレゼントのご案内 :https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/2025-1018event/

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





