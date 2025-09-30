終活にも新しい選択肢を。酒屋のIMADEYAが提案する「熟成を共に歩むワイン」の提供を開始。

株式会社いまでや

千葉に本店を持ち、GINZA SIX、錦糸町PARCO、千葉エキナカ、清澄白河、軽井沢、松阪屋名古屋にてお酒のセレクトショップ「IMADEYA」を展開する株式会社いまでや（所在地：千葉市中央区仁戸名町、代表取締役：小倉秀一、以下当社）は、山梨県のワイナリー勝沼醸造と共同で、熟成による味わいの変化を楽しむオリジナルワインの製造サービス “My Vintage（マイ ヴィンテージ）” を開始いたします。

「My Vintage」は、日本有数のワイナリーである勝沼醸造の協力のもと、IMADEYAが提供を始める新しいサービスです。きっかけは、当社専務・小倉あづさが60歳を迎えるにあたり、「自分の葬儀で振る舞うお酒を自らプロデュースしたい」と考えたことでした。

オリジナルラベルのワインや、ワインを樽ごと購入するサービスは存在します。しかし、「My Vintage」では熟成による変化を前提にワインを仕込み、それを「熟成を共に歩む人生のパートナー」としてお届けします。



「Vintage（ヴィンテージ）」とは、ワインを仕込んだ年のことを指し、いわばそのワインの“生まれ年”のこと。本サービスで完成したワインには、依頼者のお名前と仕込み年が “My Vintage” として刻まれます。

還暦の年、結婚の年、定年退職の年、会社設立の年など――人生の節目に仕込んだワインが、その後の自分や家族、ご友人との歩んだ時間と共に熟成し、味わいを変化させていきます。

年齢を重ねることは、時にネガティブに語られがちです。ですが私たちはそれをお酒のエイジングになぞらえ、「味わい深くなる過程」として肯定的に捉えています。

「My Vintage」を手にすることで、過ぎゆく日々が失われるのではなく、積み重ねるほどに味わい深さを増すものであることを感じていただければ幸いです。ひとつひとつの季節を愛おしく思うように、このお酒が人生に静かに寄り添う存在となることを、IMADEYAは願っています。

○プロジェクトメイキングムービー

https://youtu.be/BffEao1pIqo?si=1Nve_9Ny1SZOoxT3

なお、当社専務の小倉あづさのマイヴィンテージの開栓リリースパーティー（試飲会）兼、先行申し込み説明会を11月1日（土）に千葉県のthe RECORDSにて行います。本サービスにご興味のある方、メディア関係者の皆様は是非ご参加ください。

サービス名：”My Vintage”

商品概要：勝沼醸造（山梨県）が造る赤ワイン（マスカット・ベーリーA）か白ワイン（甲州）

購入単位：ワイン樽単位（720ml×約300本程度）で受付

購入価格：300万円～（プランによって変動／家族や友人との共同購入も可能です）

初年度受付：最大10組程度

申し込み方法：まずは個別説明会（無料）にお申し込みください。

＜個別説明会 お申し込みページ＞

https://imadeya.co.jp/products/14811491107182

小倉あづさ My Vintageリリースパーティー 兼 先行申し込み説明会

11月1日（土）16:45 OPEN 17:00 START

the RECORDS 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天3-2-18

Free drink（小倉あづさ My Vintage2024含む）＋ビュッフェ付き 会費 5,000円

※当社の上位会員のお客様、メディアのお客様のみのご招待となります。ご参加希望のメディアの方は、担当者までメールにてご連絡ください。