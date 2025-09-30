東京都「すくわくプログラム」対応！探究型アート中心のSTEAMS教育プログラムを提供開始

株式会社アトリエベッラルーナ

株式会社アトリエベッラルーナ（所在地：東京都文京区、代表取締役：森下絵美子）は、東京都が推進する「すくわくプログラム」に対応した、探究型アート中心のSTEAMSプログラムの提供を開始しました。本プログラムは、子どもたちがアートを通じて科学・技術・数学・運動・探究活動を横断的に学ぶことで、未来を切り拓く力を育むことを目的としています。

プログラム提供内容

アトリエベッラルーナが提供する「アート中心のSTEAM教育プログラム」は、以下の特徴を持ちます。

・ 探究型カリキュラム：子どもの「なぜ？」を出発点に、アートを通して楽しく科学や数学的概念へとつなげる。

・ アート×STEAMSの独自性：表現活動と探究活動を掛け合わせることで、創造性と論理性を同時に育成。

・ すくわくプログラム対応：東京都が推進する「すくわくプログラム」に沿った助成を活用できる活動内容を設計。

本プログラムは、区立・私立の保育園・幼稚園・認証保育園などで導入可能であり、導入先園のニーズに合わせたカスタマイズも対応いたします。

メディア掲載実績

当社のSTEAM教育への取り組みは、子育て世代に人気の雑誌 「FQ Kids」 にも掲載され、教育関係者・保護者から高い注目を集めています。

（Web記事：https://fqkids.jp/35329/）

保育博2025への出展について

アトリエベッラルーナは、2025年11月20日（木）・21日（金）に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催される「保育博」に出展いたします。会場では、実際のアート×STEAMSプログラムの説明や、導入相談を直接お受けいたします。教育現場の先生方にプログラムの魅力を直接ご体感いただけます。皆様のお越しをお待ちしております。

今後の展開

株式会社アトリエベッラルーナでは、東京都23区を中心に都内近郊の保育園・幼稚園への導入を進め、さらに全国展開を視野に入れています。また、STEAM教育とスポーツを融合させた「身体で学ぶSTEAMSプログラム」の更なる展開を計画しており、今後も教育現場のニーズに応じた柔軟なプログラム開発を進めてまいります。

担当者コメント

株式会社アトリエベッラルーナ 代表コメント

「子どもたちが自分の好奇心から学びを深める『探究型学び』を、アートを中心に展開することで、どんなに小さな子も楽しく活動でき、アウトプットで自信を付けながら未来を創造する力を育てたいと考えています。東京都のすくわくプログラムをきっかけに多くの園で新しい学びが広がることを願っています」。

株式会社アトリエベッラルーナについて

会社説明文

「未来のリーダーを育てる教育がここにある！アート中心のSTEAMS教育でAI時代を生き抜く創造力を身につける！」をモットーに教育機関でのSTEAMS講座を担当、企業とのタイアップイベントを行い、STEMAS教育のコンサルタントを行う。

【会社概要】

社名：株式会社アトリエベッラルーナ

本社所在地：文京区千石4-45-10

代表取締役：森下絵美子

代表経歴：慶應義塾女子高等学校卒業、University of Birmingham卒業、ロンドン大学UCL修士号取得

事業内容： STEAMS教育のコンサルティング、プログラムの開発、イベント企画運営

設立： 2013年

HP：https://www.atelierbellaluna.com

問い合わせ：info@atelierbellaluna.com