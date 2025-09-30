住友林業株式会社（社長：光吉 敏郎 本社：東京都千代田区）はこのたび、「別荘分譲プロジェクト」を開始しました。本プロジェクトの第1弾となる別荘分譲「フォレストガーデン軽井沢VILLA」は100％子会社の笹沢建設株式会社（社長：笹沢勝、本社：長野県北佐久郡軽井沢町）が販売を担い、9月に全3棟の契約を完了しました。本物件は住友林業が手掛ける初の別荘分譲です。

住友林業は今後、「別荘分譲プロジェクト」を軽井沢エリアで展開するほか、首都圏近郊のリゾート地での事業化も検討していきます。

「フォレストガーデン軽井沢VILLA」 外観

■「別荘分譲プロジェクト」概要

軽井沢などの人気リゾート地の別荘は、コロナ禍以降の二拠点生活・ワーケーションなどのライフスタイルの変化や富裕層の増加を背景に需要が高まっています。住友林業はこれまで培ってきた自由設計での別荘建築実績を活かし、新たに別荘地での分譲事業を開始します。別荘地で過ごす時間をより豊かに彩るデザイン・設備仕様を取り入れ、やすらぎの居住空間を提供します。本プロジェクトは軽井沢エリアを中心に展開し、首都圏近郊のリゾート地での事業化も検討していきます。

■「フォレストガーデン軽井沢VILLA」

住友林業の注文住宅で培った設計力と笹沢建設の軽井沢エリアでの実績、販売ネットワークを掛け合わせた別荘分譲です。広い敷地面積で、樹々に囲まれた全3棟は住友林業独自のビッグフレーム構法で大開口・大空間を実現しており、広々とした開放感のあるLDKからは四季折々の景観を楽しめます。

また化粧梁など構造材をあらわし、内装にも住友林業オリジナル部材「PRIME WOOD」の床材をはじめ、木質部材をふんだんに取り入れることで木質感あふれる邸宅に仕上げています。別荘ならではの設備としてサウナルームや屋外の豊かな自然と建物内部を緩やかにつなげる広いウッドデッキを設置し、都会の喧騒から離れた非日常のプライベート空間を提供します。

「フォレストガーデン軽井沢VILLA」 外観・内観

■住友林業と笹沢建設の協業

笹沢建設は軽井沢エリアを中心に別荘建設をはじめ、各種保養所、分譲地開発、公共事業など幅広い事業を手掛けており、軽井沢エリアでの持家着工実績は地域トップクラスを誇ります。本事業では、土地仕入及び販売を軽井沢エリアでの実績と販売ネットワークがある笹沢建設が担当し、建物の設計・施工を住友林業が担当しています。

■物件概要

所 在 地 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分

交 通 ＪＲ東日本 北陸新幹線 『軽井沢駅』 車で約20分

しなの鉄道 『信濃追分駅』 車で約8分

用 途 地 域 第一種住居地域

建ぺい率、容積率 60％、200％

総 区 画 数 3区画

敷 地 面 積 683.20㎡～948.35㎡

延 床 面 積 170.45㎡～213.37㎡

平 均 販 売 価 格 1億7,000万円台

構 造 木質梁勝ちラーメン構造 (ビッグフレーム構法)

売 主 （土地）笹沢建設株式会社 （建物）住友林業株式会社

■住友林業まちづくり事業部

住友林業まちづくり事業部は戸建分譲事業を推進する組織として2005年に創設し、今年で設立20周年を迎えました。戸建分譲住宅ブランド「フォレストガーデン」は戸建注文住宅で培った設計力、技術力のもと安心・安全な住まいを提供。これまでに約4,700棟を販売しており、周辺環境との調和を図ることで資産価値の高いまちづくりを推進しています。

7月には都心部の広い敷地でハイグレードな戸建住宅を提供する「邸宅分譲プロジェクト」を開始。長期ビジョン「Mission TREEING 2030」では2030年までに年間900棟の戸建分譲住宅販売を目標に掲げています。

※参考リリース：2025年7月24日 「邸宅分譲プロジェクト」開始～都心部でゆとりあるハイグレードな戸建分譲住宅を提供～

住友林業グループは森林経営から木材建材の製造・流通、戸建住宅・中大規模木造建築の請負や不動産開発、木質バイオマス発電まで「木」を軸とした事業をグローバルに展開しています。2030年までの長期ビジョン「Mission TREEING 2030」では住友林業のバリューチェーン「ウッドサイクル」を回すことで、森林のCO2吸収量を増やし、木造建築の普及で炭素を長期にわたり固定し、社会全体の脱炭素に貢献することを目指しています。今後もZEH、ZEB、LCCM住宅、ネットゼロカーボンビルを推進し、建てる時と暮らす時の両面でのCO2排出量削減で脱炭素化を加速させます。

笹沢建設株式会社は長野県軽井沢町に本社を構える建設・不動産会社で創業から55年、地域に根差した事業を展開しています。建築・土木工事から住宅・別荘の設計・施工・販売、土地造成まで幅広く手がけ、特に別荘建築では高いデザイン性と自由度を実現しています。

今後も土地調達力と施工管理ノウハウを活かし、軽井沢特有の気候や景観に調和する素材やデザインを積極的に取り入れることで自然環境と美しく融け合う住空間を創出していきます。