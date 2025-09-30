中部地方初！介護・福祉施設への当日配送サービス開始～施設利用者の『生活の質』向上と施設スタッフの負担軽減を同時に実現～

株式会社アオキスーパー

株式会社アオキスーパー(以下「アオキスーパー」)は、多様化するお客様のライフスタイルに対応する為、2023年よりONIGO株式会社(以下「ONIGO」)が展開する即時配達サービス(Ｑコマース)を導入し、現在、名古屋市内全16区に加え、津島市、清須市、大治町、あま市、蟹江町、瀬戸市、豊明市、春日井市、尾張旭市、長久手市、日進市にまで配達エリアを拡大しています。

今回あらたにONIGOを通じて、介護・福祉施設の多くが利用しているデリバリーサービス『スマート介護』(運営:プラス株式会社)が提供する施設利用者向けの当日配送サービス『COREIL Fresh』(コレイルフレッシュ)からの注文 受付を開始いたしました。これにより施設の利用者が日常生活で、旬のフルーツなど食べたいものを自ら選び、購入できるようになると同時に施設スタッフの負担(買い出し・集計・清算)の大幅な軽減が可能となります。本取り組みは、中部地方において初めての実施となり、今後、アオキスーパーの配達エリア内で導入を希望される施設に対して順次サービスを展開してまいります。

【プラス株式会社(https://www.plus.co.jp/)】

創 業：1948年２月16日

所 在 地：東京都港区虎ノ門４丁目１番28号 虎ノ門タワーズオフィス12階

事業内容：文具・事務用品、オフィス家具の製造販売及びオフィス環境デザイン・施工等

オフィス・学校・介護福祉施設・地方公共団体向け流通サービスも展開

■スマート介護(https://www.smartkaigo.jp/)

介護・福祉施設の運営に必要な商品に特化したWeb注文によるデリバリーサービスサイト内で施設担当者による施設利用者の買物代行をサポートするサービス『COREIL(コレイル)』を展開

■COREIL Fresh(https://www.smartkaigo.jp/contents/lp/coreil/)(コレイルフレッシュ)

『COREIL』の追加サービスとして、フルーツなどの生鮮食品や菓子・パン・冷蔵品(牛乳・ヨーグルト・納豆など)・冷凍食品・アイスクリームなどの取扱いを実現

ONIGOの即時配達(Ｑコマース)インフラを活用することで、注文当日にお届けする事が可能となり、施設スタッフの買物代行で発生する煩雑な現金管理や小口会計処理に加え、買い回りの負担や小割作業を大幅に軽減

【ONIGO株式会社(https://onigo.co.jp/)】

設 立：2021年６月10日

所 在 地：東京都世田谷区上馬1丁目17-5

事業内容：日本発のＱコマースを展開

首都圏を中心に一都一府九県に配達エリアを拡大しており、愛知県では2023年11月にアオキスーパー

が初めて同サービスを開始

2024年12月よりプラス社と連携し、コレイルフレッシュの受注・配送サービスを展開中

アオキスーパーは、今後ますます進む高齢化社会において、介護・福祉施設からもお好みの商品を購入できる環境を整えることで、お客様の『生活の質』の向上に寄与してまいります。

※取材に関するお問い合わせ先

株式会社アオキスーパー 商品部

ＴＥＬ：052-414-3600