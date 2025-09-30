【家族亭】10/1(水)20時～開催！その場で「デジタルクーポン500円引き」が100名様に当たる！Xフォロー＆リポストキャンペーン

SRSホールディングス株式会社

Xフォロー＆リポストキャンペーン

株式会社家族亭（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長： 坪山憲司）が運営するそば和食チェーン「家族亭」は、2025年10月1日(水)午後8時～10月19日(日)の期間に、家族亭公式Xにて、フォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。キャンペーン投稿をフォロー＆リポストしていただいた方の中から、抽選で、1等：家族亭デジタルクーポン500円引（100名様）、2等：枝豆無料クーポン（1,000名様）、3等：参加賞としてミニわらび餅クーポンのいずれかの賞品が必ず当たる、お得なキャンペーンです。


スポーツの秋には、運動会や週末のお食事にぴったりのテイクアウトで期間限定の「カキフライメニュー」が登場！


この季節にぴったりな旬の広島県産カキフライを家族亭の自慢のだしと玉子でとじた食欲のそそるメニューです。ご家族でのお食事や行楽のお弁当に、ぜひこの機会に家族亭のテイクアウトをお試しください。


また、「家族亭」では、お得な情報発信やクーポン機能などを持つ「家族亭公式アプリ」をはじめ、スマホなどでテイクアウト商品を来店前にご注文・会計できる「家族亭お持ち帰り注文（モバイルオーダー）」、Xキャンペーンでもらえる「家族亭デジタル」など、ブランド体験のデジタル化（DX）を進めております。デジタル技術の活用により、お客様がさらに便利に、お得にご利用いただけるよう取り組んでまいります。


キャンペーン概要

【期間】


2025年10月1日(水)午後8時～10月19日(日)


【キャンペーン応募方法】


　(1)家族亭公式Xをフォロー（@kazokutei_oic）


　(2)該当キャンペーン投稿をリポスト


　(3)投稿内のキャンペーンURLからXアカウントを連携し、抽選結果をご確認ください。


【景品】


・1等：家族亭デジタルクーポン500円引（100名様）
・2等：枝豆無料クーポン（1,000名様）
・3等：参加賞としてミニわらび餅クーポン


※家族亭・花旬庵・うどんの詩・うどんのう・三宝庵・蕎菜・蕎旬・家族庵 Family の各店舗でご利用いただけます。


※一部ご利用いただけない店舗がございます。当選されたクーポンの詳細をご確認ください。


※デジタルクーポンのご利用は1回限りとなります。お釣りは出ません。


※クーポン券の利用に関しては、当選されたクーポンの利用詳細をご確認ください。


※応募規約をご確認の上ご応募ください。



応募規約 :
https://kazokutei.co.jp/TopicsWp/wp-content/uploads/2025/09/20251001kzt_x_oubokiyaku.pdf
応募はこちら :
https://x.com/kazokutei_oic
10/1　20時より応募受付いたします。

旬の広島県産カキフライメニューを、モバイルオーダーで楽々テイクアウト♪

家族亭公式アプリでは、スマートフォンから事前にテイクアウトメニューを注文できる「家族亭お持ち帰り注文（モバイルオーダー）」サービスをご利用いただけます。事前注文の際に会計も済ませられますので、店舗で待たずに商品を受け取れてとても便利な機能です。また、家族亭アプリをダウンロードし会員登録をすると、モバイルオーダーからの注文で50円引きになるクーポン（１回限り）も配信しております。


期間限定で販売中の、今が旬の広島県産カキフライを使ったお弁当メニューも、モバイルオーダーなら簡単で、お得にテイクアウトできます。ぜひ、便利でお得な「家族亭お持ち帰り注文」をご利用ください。


お持ち帰り注文はこちらから :
https://mo.kazokutei.co.jp/

お持ち帰りメニュー

カキフライの玉子とじ丼とうどんのタブル弁当　1,090円（税込）

カキフライの玉子とじ丼とうどんのタブル弁当

広島県産の濃厚なカキを、サクサクに揚げて家族亭自慢の丼だしと玉子でとじたカキフライの玉子とじ丼と、うどんのセット。ボリューム満点で食欲の秋にピッタリのメニューです。


うどんのだしは、別添えで食べる直前にうどんにかけてお召上がりいただけます。






カキフライの玉子とじ丼　860円（税込）

カキフライの玉子とじ丼

広島県産の濃厚なカキをサクサクに揚げ、家族亭自慢の丼だしと玉子でとじました。


牡蠣の旨みとだしの香りが口いっぱいに広がる、


贅沢な秋の味覚をご自宅や職場でも出来立て気分でお楽しみください。





【テイクアウトの広島県産カキフライメニュー販売概要】


◆販売期間：販売中～11月30日（日）


◆販売店舗：全国の家族亭、花旬庵、三宝庵、蕎旬、蕎菜
◆販売商品について


・広島県産カキフライの玉子とじ丼とうどんのタブル弁当　1,090円（税込）


・広島県産カキフライの玉子とじ丼　860円（税込）


※一部店舗では販売していない商品がございます。


※販売予定数を完売次第終了します。
※1日の販売数に限りがあります。


※仕入状況により販売を中断・中止、または販売終了時期が店舗により前後する場合がございます。



家族亭公式アプリでお得に！

お得な特典がもりだくさん！


お得１　今日から使えるダウンロード特典


お得２　来店ごとに家族亭スタンプと同時にSRSグループスタンプがもらえる！


お得３　今日から使えるお得クーポン特典！


お得４　お誕生日特典　お誕生日にお得なクーポンがもらえる！


お得５　家族亭の最新情報をご確認いただけます。




家族亭公式アプリ

家族亭アプリ ダウンロードはこちらから :
https://kazokutei.co.jp/cp/2304kazokuteiapplicationcp/

家族亭ブランドについて

株式会社家族亭が運営する、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「うどんの詩」「蕎旬」「うどんのう」「蕎菜」では、「あなたのおそばに家族亭」をコンセプトに、注文ごとに丁寧にゆであげるそば、毎日とる自家製のおだし、日本各地の多彩な食材、野菜との組み合わせで四季折々のそばの味わいが楽しめるお店です。
また、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「蕎旬」「蕎菜」ではお食事をしていただいたお客様全員にそば湯をご提供しております。
ぜひ、家族亭でそばとそば湯をお楽しみ下さい。


「家族亭」公式ホームページ　 https://kazokutei.co.jp/
「家族亭」公式 X（旧Twitter）https://x.com/kazokutei_oic
「家族亭」公式 Instagram　　https://www.instagram.com/kazokutei_oic/


「家族亭」公式 TikTok　　　　https://www.tiktok.com/@kazokutei_oic



家族亭　上本町YUFURA店

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。
企業ホームページ 　　　https://srs-holdings.co.jp/


SRSグループFacebook　https://www.facebook.com/satorsgroup/