真空補助乳房生検装置市場：投資機会2025～2032年
吸引式乳房生検（VABB）は、乳房内の疑わしい病変の診断（場合によっては治療）に用いられる医療処置および機器技術です。単純な細針生検やコア針生検とは異なり、VABBでは真空機構を用いて、1回の穿刺でより広範囲の連続組織サンプルを採取します。これにより、より少ない穿刺回数でより多くの組織を採取できるため、診断精度（がんの見逃し率の低減、組織学的特徴のより正確な把握）が向上し、患者の不快感も軽減されます。
市場規模と成長:
世界の真空補助乳房生検装置市場規模は、2023年に8億1,185万米ドルと評価され、2024年の9億684万米ドルから2032年には2億1,9763万米ドルに拡大し、予測期間（2025～2032年）中に11.7%のCAGRで成長する見込みです。
主要な市場プレーヤー:
● ホロジック社（米国）
● BD（ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー）（米国）
● シーメンス・ヘルシニアーズ（ドイツ）
● F. ホフマン・ラ・ロシュ社（スイス）
● アルゴンメディカルデバイス社（米国）
● クックメディカル（米国）
● ストライカーコーポレーション（米国）
● カーディナルヘルス社（米国）
● メドトロニックplc（アイルランド）
● キヤノンメディカルシステムズ株式会社（日本）
● 富士フイルムホールディングス株式会社（日本）
レポートに含まれるもの:
● 市場概要：製品／サービス概要と世界の真空乳房生検装置市場の規模が記載されています。レポートのセグメント分析の概要も示しています。ここでは、製品／サービスの種類、用途、地域セグメントに焦点を当てています。また、収益と販売市場の推定値も含まれています。
● 競争:このセクションには、市場の状況と傾向に関する情報が含まれており、メーカーを分析し、プレーヤーが支払う平均価格、個々の市場プレーヤーの収益と収益シェア、個々のプレーヤーの売上高と売上高シェアに関するデータが提供されます。
● 企業プロファイル：本調査では、世界の吸引式乳房生検装置市場における主要企業の財務および事業戦略に関する詳細な分析情報を提供します。また、製品／サービス概要、ポートフォリオ、地域展開、収益分配など、その他の詳細な情報も網羅しています。
● 地域別売上分析：この調査では、市場データに加え、地域別の収益、売上高、市場シェア分析を提供しています。さらに、調査対象となった各地域市場の売上高、売上高成長率、価格設定、収益、その他の要因に関する推定値も提供しています。
o 北米（米国、カナダ、メキシコ）
o ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア）
o アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア）
o 南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）
o 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ）
この調査研究により、以下の重要な質問に答えることができます。
（1） 予測期間終了時の世界の真空支援乳房生検装置市場の推定規模はどのくらいですか？
（2） 世界の真空支援乳房生検装置市場をリードするセグメントは、そのリーダーシップを維持すると予想されますか？（3） 最大の成長ポテンシャルを示している地域はどれですか？（4） 世界の真空支援乳房生検装置市場を支配しているプレーヤーはいますか？（5） 世界の真空支援乳房生検装置市場における主な推進要因と抑制要因は何ですか？
