au PAY ギフトカードがピアボーナスサービス「ThanksPeer」の交換先に採用
auペイメント株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長：菊池 良則、以下 auペイメント）は、au PAY ギフトカードが2025年9月30日にアスノシステム株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長：齋藤 武育）が提供を開始する福利厚生のピアボーナスサービス「ThanksPeer（サンクスピア）」の交換先に採用されたことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330731&id=bodyimage1】
au PAY ギフトカードはスマホ決済サービス「au PAY」に残高をチャージできるギフトとして、様々な業態で利用されています。今回、従業員同士が日々の業務や行動に対して感謝の気持ちを報酬として贈り合える ピアボーナスサービスに初めて採用されました。
ピアボーナスサービス「ThanksPeer」では、Microsoft Teamsのチャット機能を活用し、「称賛」としてポイントを贈り合い、贈られたポイントをau PAY ギフトカードと交換することができます。提供開始時の「ThanksPeer」のポイント交換先は、au PAY ギフトカードのみです。幅広い利用用途がありながら手軽に使えるau PAY ギフトカードの特長が評価されての採用となりました。
auフィナンシャルグループのauペイメントは、今後もau PAY ギフトカードが身近に感じられるサービスとなるよう、各事業者との提携を推進していきます。
■au PAY ギフトカードについて
「au PAY ギフトカード」はauペイメントが提供する「au PAY」に残高チャージができるギフトカードになります。au PAY ギフトカードからチャージしたau PAY 残高は、全国753万カ所のau PAY決済加盟店でのお買い物等に利用できます。
ご利用方法などの詳細は「au PAY ギフトカード公式サイト（https://aupaygiftcard.jp/）」をご確認ください。
■「ThanksPeer（サンクスピア）」について
・Microsoft Teamsのチャット機能を使用するので気軽に「称賛」を贈り合える
・1称賛は100ポイントとして相手へ付与され、貯まったポイントは「au PAY ギフトカード」に交換
・1週間に300ポイントが社員に配布されるため、週に3回の称賛が可能
・毎週月曜に配布ポイントがリセットされ繰り越しはできないため、毎週意識して称賛する文化ができる
・同一相手に週2回以上の称賛をすることや自分自身への称賛は不可
・称賛履歴やポイント交換履歴はWEB管理画面で確認可能
ThanksPeer（サンクスピア）の詳細はこちら（https://asno-sys.co.jp/thankspeer/）をご確認ください。
■auペイメント株式会社について
スマホ決済サービス「au PAY」を中心とした決済・金融体験をワンストップで提供するため、 「au PAY」のプラットホームを支え、前払式支払手段型、資金移動型サービスの登録事業者として活動しています。また、サーバー管理型電子マネー「WebMoney」の発行・販売及び電子決済サービスの提供を行っています。「WebMoney」は、オンラインゲーム、ソーシャルゲーム、音楽、映像など、PCやケータイ、スマートフォンにおけるデジタルコンテンツやECサイトで個人情報を入力することなく、「かんたん・安全・便利」な、お支払い手段として広くご利用いただいています。
会社名：auペイメント株式会社
所在地：東京都港区港南二丁目１６番１号 品川イーストワンタワー 20階
親会社：auフィナンシャルホールディングス株式会社（100％出資）
事業内容：資金移動業および前払式支払手段発行業、生命保険媒介業、損害保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業、広告業
サービス内容：
・au PAY 、WebMoney等の電子マネー発行
・au PAY ポイント運用サービスの提供
・電子マネーを用いた決済サービスの提供
・国際ブランド付プリペイドカードの発行
・au PAY アプリを通じた金融商品の販売等
代表者名：代表取締役社長 菊池 良則
公式ホームページ： https://www.au-payment.co.jp/
配信元企業：auペイメント株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330731&id=bodyimage1】
au PAY ギフトカードはスマホ決済サービス「au PAY」に残高をチャージできるギフトとして、様々な業態で利用されています。今回、従業員同士が日々の業務や行動に対して感謝の気持ちを報酬として贈り合える ピアボーナスサービスに初めて採用されました。
ピアボーナスサービス「ThanksPeer」では、Microsoft Teamsのチャット機能を活用し、「称賛」としてポイントを贈り合い、贈られたポイントをau PAY ギフトカードと交換することができます。提供開始時の「ThanksPeer」のポイント交換先は、au PAY ギフトカードのみです。幅広い利用用途がありながら手軽に使えるau PAY ギフトカードの特長が評価されての採用となりました。
auフィナンシャルグループのauペイメントは、今後もau PAY ギフトカードが身近に感じられるサービスとなるよう、各事業者との提携を推進していきます。
■au PAY ギフトカードについて
「au PAY ギフトカード」はauペイメントが提供する「au PAY」に残高チャージができるギフトカードになります。au PAY ギフトカードからチャージしたau PAY 残高は、全国753万カ所のau PAY決済加盟店でのお買い物等に利用できます。
ご利用方法などの詳細は「au PAY ギフトカード公式サイト（https://aupaygiftcard.jp/）」をご確認ください。
■「ThanksPeer（サンクスピア）」について
・Microsoft Teamsのチャット機能を使用するので気軽に「称賛」を贈り合える
・1称賛は100ポイントとして相手へ付与され、貯まったポイントは「au PAY ギフトカード」に交換
・1週間に300ポイントが社員に配布されるため、週に3回の称賛が可能
・毎週月曜に配布ポイントがリセットされ繰り越しはできないため、毎週意識して称賛する文化ができる
・同一相手に週2回以上の称賛をすることや自分自身への称賛は不可
・称賛履歴やポイント交換履歴はWEB管理画面で確認可能
ThanksPeer（サンクスピア）の詳細はこちら（https://asno-sys.co.jp/thankspeer/）をご確認ください。
■auペイメント株式会社について
スマホ決済サービス「au PAY」を中心とした決済・金融体験をワンストップで提供するため、 「au PAY」のプラットホームを支え、前払式支払手段型、資金移動型サービスの登録事業者として活動しています。また、サーバー管理型電子マネー「WebMoney」の発行・販売及び電子決済サービスの提供を行っています。「WebMoney」は、オンラインゲーム、ソーシャルゲーム、音楽、映像など、PCやケータイ、スマートフォンにおけるデジタルコンテンツやECサイトで個人情報を入力することなく、「かんたん・安全・便利」な、お支払い手段として広くご利用いただいています。
会社名：auペイメント株式会社
所在地：東京都港区港南二丁目１６番１号 品川イーストワンタワー 20階
親会社：auフィナンシャルホールディングス株式会社（100％出資）
事業内容：資金移動業および前払式支払手段発行業、生命保険媒介業、損害保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業、広告業
サービス内容：
・au PAY 、WebMoney等の電子マネー発行
・au PAY ポイント運用サービスの提供
・電子マネーを用いた決済サービスの提供
・国際ブランド付プリペイドカードの発行
・au PAY アプリを通じた金融商品の販売等
代表者名：代表取締役社長 菊池 良則
公式ホームページ： https://www.au-payment.co.jp/
配信元企業：auペイメント株式会社
プレスリリース詳細へ