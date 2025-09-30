AIサーバー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月23に「AIサーバー市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。AI serverに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
AIサーバー市場の概要
AIサーバー市場に関する当社の調査レポートによると、AIサーバー市場規模は 2035 年に約 34,774 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の AIサーバー市場規模は約 1429 億米ドルとなっています。AIサーバーに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 34.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、AIサーバーの市場シェア拡大は、GPUとアクセラレータ技術の進歩によるものです。グラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）（NVIDIA、AMD）、テンソル プロセッシング ユニット（TPU）（Google）、フィールド プログラマブル ゲート アレイ（FPGA）、特定用途向け集積回路（ASIC）などのハードウェア アクセラレータの進歩は、AI処理に不可欠な並列処理能力の向上に引き続き大きな影響を与えています。これらの技術は複雑なモデルのトレーニングと推論を高速化するため、AIサーバーのパフォーマンスの本質を支えています。この傾向に続き、NVIDIAは2023年第4四半期にデータセンター収益が前年比55%以上増加したことを記録しましたが、その需要の大部分はAI GPUによるものです。これらの進歩は、世界中で大量のデータを使用する業界におけるAIサーバーの普及を促進しています。
AIサーバーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/ai-server-market/590641682
AIサーバーの市場調査では、クラウドAIサービスとハイパースケールデータセンターの成長により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。AWS、Microsoft Azure、Google Cloudなどの人気クラウドベンダーは、機械学習やディープラーニング機能の需要の高まりを受けて、AIインフラストラクチャを大幅に拡張しています。この成長は、ハイパースケールデータセンターへのAI最適化サーバーの実装を促進しています。世界の業界予測では、ハイパースケールデータセンター市場は2026年までに1,250億米ドルを超えると予想されており、AIワークロードがこの市場を牽引すると予想されています。このような投資は、スケーラブルで高性能なクラウドベースのAIサービスを実現する上で、高度なAIサーバーの重要性を示しています。
しかし、AIサーバーとインフラストラクチャの高コストは、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330728&id=bodyimage1】
AIサーバー市場セグメンテーションの傾向分析
