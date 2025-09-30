ウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランド【SIVI（シヴィ）】2025年秋冬コレクションより昨年人気の【モコモコカバーオール】が新色になって再登場しました
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランドSIVI（シヴィ）ドッグウェア2025年秋冬コレクションを、当社運営のインターネットショッピングサイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330726&id=bodyimage1】
■ SIVI モコモコカバーオール
寒さによわいイタグレ・ウィペットのための、背中開きの着せやすいモコモコカバーオールです。
ミニマルなデザインに素材感のある生地をチョイスし遊びをプラスしました。
足回りまでしっかりカバーしたい方向けのつなぎタイプのペットウェア。
表地はモコモコと素材感のあるボア生地を使用しています。
裏地はさらりとした手触りのファー素材で、着せやすく愛犬の肌にも優しい素材になっています。
寒い日の防寒着としてご活用いただけます。
昨年人気の商品が新色で今年も登場しました。
2025年秋冬コレクションはシンプルながら温かみのある3色展開です。
●イタグレ・ウィペットの身体にフィット
・独特の体型をカバーする立体パターン
・脱ぎ着のストレスを軽減する着せやすい後開き仕様
・首元まであたたかいハイネック
・もこもこと見た目も温かいボア素材で全身覆うカバーオール
・やわらかい素材の裏地で肌が弱い子にも優しい
・足首はリブ付きで思いきり走っても脱げにくい
・広めの毛ばさみ防止付でファスナーの上げ下げをスムーズに
・イタグレ・ウィペットの美しさを引き立てるカラーリング
●商品詳細
商品番号：17668
商品名：SIVI モコモコカバーオール
価格：6,600円（税込）
カラー：オフホワイト/ダークブラウン/グレー
素材：ポリエステル100％
対象犬種：イタリアングレーハウンド / ウィペット
サイズ展開：XXS/XS/S/M/L/XL/XXL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330726&id=bodyimage2】
■ 購入者レビュー
既にご購入者様から高い評価をいただいており、instagramなどのSNSでは「冬が待ち遠しい」「早く着せておでかけしたいです」というお声もいただいております。
以下はECサイトに寄せられたレビューを引用しております。
●評価：★★★★★
本来ならSがベストサイズのところMを購入しました。
着丈が丁度良い為、それほど大きいという違和感もなく、お家でゴロゴロする分には全く問題ないように思いました。
ふわふわのモコモコがとても白熊みたい（ホワイトを購入のため）で可愛らしいです。
●評価：★★★★★
頭まですっぽり被れてイタグレの可愛いさ爆発です。
めっちゃ気に入ってます！
●評価：★★★★★
関節の負担無く装着できるので、助かってます。
防寒効果があるので長時間の散歩も可能になりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330726&id=bodyimage3】
■豊富なサイズ展開
XXS～XXLの最大7サイズ展開から、愛犬の身体に合ったサイズをお選びいただけます。
お客様のご意見を元に2024秋冬よりサイズ展開を広げ、さらに快適な着心地になるようにパターンを調整しました。
■ 特殊体型の犬種に特化した新ドッグウェアブランド【SIVI】
何度も試行錯誤して、イタグレ・ウィペットの独特の体型をカバーする立体パターンを開発しました。
