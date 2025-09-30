株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は 2025 年 11 月 26 日（水）に、鬼才・押井守監督の異色作で熱狂的ファンを生んだアニメーション作品『天使のたまご』の、かつてないスタイルのヴィジュアルブック『天使のたまご THE VISUAL COLLECTION』を発売します。









真実か？ 虚妄か？ 万華鏡のように読者を幻惑し、魅了する、

美麗画像と押井守監督による新規エピグラム（短詩）の

コラボレーション----

日・英バイリンガル仕様、まったく新しいスタイルの書籍、誕生。

2025 年、製作 40 周年を記念して 4K リマスター化されたアニメーション作品『天使のたまご』（85）。第 78 回カンヌ国際映画祭でクラシック部門に選出され、ワールドプレミア上映の好評を経て、11 月の日本公開（11/14 ドルビーシネマ先行公開、11/21 全国順次公開）を前に、大きな話題を呼んでいます。

監督・脚本・原案は、アニメ界、映像界を常にリードし続けてきた国際的レジェンド、押井守。その若き日の才能が炸裂した同作品に、今、まったく新しいスタイルのヴィジュアルブックが誕生します。

























4K リマスター本編から最高画質で収録した厳選 100 カット

×

押井守監督書き下ろしエピグラム 100 篇

＋

巻末収録の詳細インタビュー100 項

本書では、4K リマスター本編から最高画質でダイレクト収録した厳選名場面 100 カットに、各絵柄に沿って押井監督自身が新たに書き下ろしたエピグラム（短詩・警句）100 編を、日・英 2 か国語で併載。

映像本編のフレーム（ヴィスタサイズ）を最大限に活かすため、「1 ページ＝1 カット」の横位置レイアウトと、横綴じ・横開きの PUR 製本を採用し、良質な本文用紙にオールカラーで高精細プリントいたします。

さらに巻末には、各カットにまつわる押井監督への詳細なインタビュー100 項も掲載。

美的なアートアニメとして賞賛される一方で、難解とも言われてきた同作品ですが、本書は、動画本編からだけでは見えてきづらい制作当時の作者の深い思念とイマジネーション、目指そうとしたものの一端を、1 カットごと、感覚的に伺い知ることのできる初の書籍と言えるでしょう。

紅い空、緑の球体、少女と少年、廃墟、水路、戦車、草原、そして海……。

作品に埋め込まれた無数のメタファーや謎の解明の一助となるか？ あるいはまた、新たなる幻惑に読

者を導くのか……？

あらゆる意味で、押井守作品ファン、アニメ・映像ファン必携の、比類なき一冊です。

■書籍情報



【通常版】

タイトル：『天使のたまご THE VISUAL COLLECTION』

著者：押井 守

予価：3,960 円（本体 3,600 円＋税）

仕様：B5 判・横綴じ（182mm×257mm）・横開き／並製（ソフトカバー）／PUR 製本／120 頁（オールカラー）／日英バイリンガル

ISBN：978-4-86791-064-1

発売予定日：2025 年 11 月 26 日 （水）＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

＊押井守監督 直筆サイン入り・部数限定の【特装版】も同時販売予定！

一般販売されるソフトカバーの【通常盤】に加え、押井守監督直筆サイン入り・部数限定の【特装版】（ハードカバー上製本）も制作・同時販売を予定しています。書籍仕様・価格・販売方法など詳細が確定次第、後日改めてご案内させていただきます。

※上記内容は、9 月下旬時点の予定であり、多少変更となる場合がございます。

※カバー画像はイメージです。

