エプソン販売、環境の取り組みと最新の環境意識調査を発表。森ビルと麻布台ヒルズで推進する「紙資源循環」とは

エプソン販売株式会社（代表取締役社長：栗林治夫、本社：東京都新宿区、以下エプソン販売）は、9月25日（木）に麻布台ヒルズカフェにて、環境の取り組み発表会を開催しました。

発表会では、エプソン販売による環境負荷低減や資源循環の取り組みを紹介。乾式オフィス製紙機「PaperLab」やインクジェット技術を活用したCO₂削減など、環境優良商品の活用事例を紹介しました。あわせて、最新の環境意識調査結果から、企業の目的が「コスト削減」から「社会的責任」へと移行する一方、「専門人材の不足」が新たな課題となっていることが明らかになりました。また、森ビル株式会社とのトークセッションでは、麻布台ヒルズでの共創事例として「PaperLab」の導入が紹介され、紙を「ごみ」ではなく「資源」として捉える意識が森ビル社員に浸透。約8割が環境意識の向上を実感したと報告されました。

■発表会開催概要

開催日：2025年9月25日（木）

場所：麻布台ヒルズカフェ

登壇者：

・エプソン販売株式会社 代表取締役社長 栗林 治夫

・エプソン販売株式会社 取締役マーケティング本部長 豊田 誠

・森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部 メディア事業企画部 部長 山本 栄三氏

内容：

・エプソン販売の環境配慮の取り組み

・最新の環境意識調査の発表

・エプソン販売×森ビル トークセッション

