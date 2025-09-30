TriNetX、2025年のヘルスケアソフトウェア企業トップ25に選出される





ザ・ヘルスケア・テクノロジー・レポートによる評価はリアルワールドデータ、人工知能、臨床研究の変革におけるTriNetXの革新性を強調

ケンブリッジ、マサチューセッツ州, 2025年9月29日 /PRNewswire/ -- リアルワールドデータ（RWD）とエビデンスに関して世界で最も幅広い連合型ネットワークを支えるTriNetX（トライネットエックス）は、ザ・ヘルスケア・テクノロジー・レポート社（The Healthcare Technology Report）の「Top 25 Healthcare Software Companies of 2025」（2025年ヘルスケアソフトウェア企業トップ25）に選ばれました。この名誉ある表彰は、TriNetXの急成長、先駆的ソフトウェアソリューション、ライフサイエンスおよびヘルスケアに対する変革的な貢献を称えるものです。



2025年ヘルスケアソフトウェア企業トップ25



「今回の評価は、データ、インテリジェンス、テクノロジーを通じて医療のエコシステム全体にイノベーションを巻き起こすという、当社がこだわり続けてきたビジョンを反映しています」とTriNetXの最高執行責任者（COO）のスティーブ・クンドロットは述べています。 「グローバルなプライバシー準拠のリアルワールドデータネットワークと最先端のAIやアナリティクスを組み合わせることで、当社は今日の臨床研究の課題を解決するだけでなく、次世代の医薬品開発の精度、代表性、スピードに向けた基盤の構築も進めています」

同社の主力プラットフォームであるTriNetX LIVE™は、世界各地の200以上の医療機関、8,800以上の施設にわたる3億人以上の患者から集めて非識別化された患者データを統合しています。このプライバシーコンプライアンスを確保したグローバルな連合型ネットワークは、電子健康記録（EHR）、ゲノミクス、請求データを含む、深く充実したデータセットで臨床試験を支援し、研究者が正確な患者コホートを構築し、リアルタイムで高度な分析を行うことを可能にします。

2025年もTriNetXは限界を押し広げ続け、ワークフローの簡素化、協力関係の改善、データのより直感的な使用を可能にする次世代の機能を導入しています。大規模言語モデル（LLM）の統合を間近に控えたこのプラットフォームは、臨床的洞察へのアクセスを質問するときのようなシンプルなものにし、研究者によるEHRの照会方法における変革を約束します。

TriNetXの技術が実世界に与える影響は、一目瞭然です。

- AI駆動モデルは、被験者リクルートメントを改善し、クローン病、膵臓がん、ループスといった疾患における早期発見を可能にするという点で有望視されています。

- プロトコル最適化ツールは、コストのかさむ治験プロトコル修正を最大50％削減するのに役立っています。

- デジタル待合室およびサイトインテリジェンスは、被験者リクルートメントの方法と場所を考え直し、代表性、効率、結果を向上させています。

- TriNetXのネットワークは、これまで2,000を超える査読付き論文をサポートしており、臨床現場での実務、規制上の判断、世界各地の医療政策を積極的に形作っています。

受賞企業の全リストを含む、ザ・ヘルスケア・テクノロジー・レポート社の『Top 25 Healthcare Software Companies of 2025』についての追加情報は、同社のウェブサイトでご覧いただけます。

TriNetXについて

TriNetX, LLC（トライネットエックス）は、医療機関と提携して世界で最も広範な連合型リアルワールドデータネットワークを運営しており、インテリジェンスを活用することで医療エコシステム全体のイノベーションを加速させています。HIPAA、GDPR、LGPDに準拠した、非識別化および匿名化された電子健康記録のデータセットとコンサルティングパートナーシップのセルフサービス型プラットフォームを通じてTriNetXは、臨床試験プロトコルの設計を改善し、臨床試験運営を合理化し、安全性シグナルを精緻化し、リアルワールドエビデンス生成を充実させるグローバルコミュニティの力を引き出しています。詳細については、TriNetXのホームページ（www.trinetx.com）をご覧いただくか、LinkedInでTriNetXをフォローしてください。

