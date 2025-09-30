ユニーオンペイ・インターナショナル、中国の国境を越える決済ゲートウェイを

通じてグローバルな相互運用性を推進

上海、2025年9月29日/PRNewswire―/ 9月16日、中国の国境を越える決済ゲートウェイ（CPG）が7月末に正式に試験運用を開始したことが発表されました。UnionPay International（銀聯国際）は、6ヶ月にわたりCPGの中核機能開発に貢献してきました。CPG は、公共志向の包括性とアクセシビリティを指針として、中国本土内外の機関がワンポイント・アクセスで国境を越えたQR コードの相互運用性を実現できるようにします。CPGは、統一された技術インターフェース、国境を越えた取引情報の交換・配信、リアルタイムの取引監視・分析などのサービスを提供することで、加盟企業が世界中のユーザーにとってより効率的で便利、そして安全な国境を越えたQRコード決済を実現できるよう支援します。

CPGの試験運用開始により、中国国内および海外のパートナー企業が容易にアクセスできるようになります。中国本土の機関はUnionPay（銀聯）の標準化されたインターフェースを使用して直接統合を完了することができ、一方海外のパートナーはUnionPay International（銀聯国際）を通じてCPGに接続することができます。この取り決めにより、中国本土と世界の他の国々との間の国境を越えたQRコード決済が容易になるだけでなく、中国本土以外の市場での現地のQR コード決済や、そうした市場間の国境を越えた QRコード決済も可能になります。

UnionPay（銀聯）を通じたワンアクセスでのCPGへの参加は、国境を越えたQRコード決済の導入において、加盟企業に4つのメリットをもたらします。まず、システム統合コストと、システム変更の繰り返しによるリソースの無駄が削減されます。第二に、海外のウォレットサービス提供者との連携における統一基準を促進し、中国市場への参入をより効率的かつ快適なものとし、グローバルな国境を越えたQRコード決済エコシステムの公正な競争と健全な発展を促進します。3つ目に、海外のウォレットは中国本土でより広範囲に受け入れられる可能性があります。UnionPay（銀聯） のネットワーク以外にも、中国本土のWeChat Pay QRコード加盟店でもこれらのウォレットからの支払いを受け付けることができるようになります。第四に、CPGは、海外ウォレットからの送金と中国ウォレットからの支払いの両方で統一された情報インターフェースを使用するため、国境を越えたQRコード決済を集中管理できます。これにより、加盟企業は世界中のユーザーに、より安全で信頼性の高いサービスを提供できるようになります。

海外のウォレットサービス提供者は、UnionPay（銀聯）との連携を通じて、2つの点で価値を享受できます。一方、加盟店は、UnionPay（銀聯）の統合型モバイル決済ソリューションを活用することで、OEM（オリジナル機器製造業者）決済、QRコード決済、アプリ内決済など、より多くの利用シーンでモバイル決済機能を提供できるようになります。また、UnionPay（銀聯）のグローバルなパートナーシップネットワークを活用することも可能です。さらに、UnionPayカードの特典や、利用シーンに応じた付加価値サービスを提供することで、顧客エンゲージメントを高めることができます。

UnionPay（銀聯）は、CPG（共通決済プラットフォーム）の主要開発者として、近年、包括的なサービスとエコシステム開発を通じてQRコードの相互運用性を推進してきました。中国本土では、UnionPay（銀聯）はプロジェクト・エクセレンスの推進に力を入れており、中国を訪れる外国人旅行者向けの決済サービスの改善を続けています。今年8月時点で、この取り組みは主要な利用シーンで135万の加盟店をカバーし、232のQRコード決済サービスが海外のウォレットに対応、168の主要なオンラインショップが中国本土外で発行されたUnionPayカードを受け付けています。これにより、中国における統一的で利便性の高い決済エコシステムの基盤が固まりつつあります。データによれば、中国本土以外で発行されたUnionPay（銀聯）カードまたは国際的なUnionPay（銀聯）提携ウォレットを使用して中国本土で行われた取引は、前年比で件数111%、金額29%増加しました。

国際的には、UnionPayは、政府間連携（G2G）とネットワーク間連携（N2N）という2つのパートナーシップモデルを並行して推進することで、国境を越えたQRコードの相互運用性を促進しています。これまでに、UnionPay（銀聯）はベトナム、インドネシア、カンボジア、アルゼンチンを含む19か国の相手方と19の相互運用性プロジェクトを開始、または取り組んでいます。その結果、1,100万以上の海外加盟店がUnionPay（銀聯） QRコード決済を導入しており、この数は今年末までに数千万に増加する見込みです。アカウント面では、170以上の海外QRコード決済ウォレットがUnionPay（銀聯）のネットワークに統合され、中国本土以外の30の国と地域をカバーしています。

公式データによると、CPGの利用件数は急速に増加しており、9月11日時点で取引総額4億2700万元（人民元）、取引件数198万1000件に達しました。中国がビザ免除制度を拡大していく中で、UnionPay（銀聯）がCPGのインフラ整備に継続的に取り組むことは、訪中観光客による消費拡大の促進、国際的な旅行やビジネス交流の円滑化、そして国際決済の相互運用性におけるCPGの基幹的な地位の確立に重要な役割を果たすものと期待されます。

（日本語リリース：クライアント提供）

