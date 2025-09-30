BIEL Crystal、iPhone 17シリーズに高級ガラスカバーを提供

香港、2025年9月29日/PRNewswire/ -- Appleは9月9日、iPhone 17シリーズを発売しました。中国のハイエンド製造企業であるBIEL Crystalは、今回もiPhone 17シリーズのガラスカバー主要サプライヤーとして選ばれ、Appleとの18年にわたる戦略的提携関係がさらに深化していることを示しています。



BIEL Crystal provides high-end glass cover for iPhone 17 series



BIEL Crystalは、2007年にiPhoneにガラスカバーを提供して以来、iPhone 17シリーズの部品供給に携わってきました。iPhone 17シリーズは、第2世代のセラミックシールドガラスを採用しており、BIEL Crystalの次世代超硬コーティング技術との組み合わせにより、前世代製品の3倍の耐傷性を実現しています。BIEL Crystal は、業界初の 7 層反射防止コーティングも提供し、光の反射を効果的に低減し、明るい日光の下での視認性を大幅に向上させ、ユーザー体験を向上させます。

スマートデバイス外装部品製造のグローバルリーダーであるBIEL Crystalは現在、世界9カ所に最先端の製造拠点を持ち、年間22億個以上の生産能力を有しています。AppleやSamsungなどの国際的ブランドに加え、Xiaomi、Vivo、Honorなどの中国企業にも、高品質なガラスカバーソリューションを提供しており、その卓越した技術力と革新性で業界のベンチマーク企業としての地位を確立しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com