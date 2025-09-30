Linglong Tire、創立50周年を記念する祝典をロンドンで開催

ロンドン、2025年9月29日 / PRNewswire / -- Linglong Tireが創立50周年を記念する祝賀イベントの第一弾をロンドンで開催しました。ヨーロッパ、北米、東南アジアなど世界各地から約200の代理店代表が集まり、この歴史的な節目を共に祝いました。



Mr. Wang Feng in his celebratory speech



Linglong Tireの王鋒会長は祝辞で、「この50年で、当社は地域の企業から世界7か所に拠点を持つグローバル企業へと成長しました。これはLinglongの誇りであると同時に、世界のモビリティ・エコシステムに貢献する確かな一歩でもあります。」と語りました。

続いて発表された「Linglong Tire 創立50周年特別報告」では、同社が歩んできた道のりとグローバル・タイヤ産業における地位を確立するまでの歩みが振り返られました。副総裁の徐永超氏が世界各地での事業展開や主要市場での成果について説明し、続いて、ドイツ法人の技術ディレクターであるアンドレアス氏が、タイヤの研究開発における革新や今後の製品計画について発表しました。

Linglongはこの50年、一貫して「共創と共栄こそが持続的成長の基盤である」という信念を掲げてきました。今回の祝賀イベントでは、長年にわたり共に市場を切り拓いてきた世界各地のパートナー企業を称え、4つの部門で表彰が行われました。

王会長は「Linglong Tireの歩みは、パートナーの皆さまの強い支援なしには成し得ません。皆さまこそ、当社にとって最も大切な資産です。」と語り、受賞者たちは登壇して共に成長してきた体験を分かち合いました。来賓からは、Linglongは高品質な製品を提供するだけでなく、常にパートナーと共に価値を生み出してきた、との声が多く寄せられました。

祝典のハイライトのひとつは、Linglongがパートナーを招待して観戦した、チェルシーとブライトンの一戦でした。スポーツという共通の言語を通じてブランドの価値を伝え、ピッチでの情熱と献身は、Linglongの50年にわたる挑戦の歩みを重ね合わせるように映し出されました。試合会場のサイドラインにはLinglongのブランドロゴが輝き、チェルシーの熱戦とともに世界中の観客の目に焼き付きました。これは単なるスポンサーシップにとどまらず、一流の国際IPとの共鳴を通じてブランド価値を高める戦略的な取り組みでもあります。

Linglongは「製造」から「スマート製造」へと進化しながら、研究開発とイノベーションへの投資をさらに拡大し、安全性・持続可能性・インテリジェンスを製品のDNAに組み込んでいきます。そして「地域」から「世界」へ、国際事業を一層深化させ、中国ブランドの強さを世界の舞台で示し続けます。

（日本語リリース：クライアント提供）

