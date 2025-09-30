Lupin、GHO CapitalからVISUfarmaを買収し、グローバルな専門眼科事業を強化





ロンドン、ローマ、ツーク（スイス）, 2025年9月30日 /PRNewswire/ -- グローバル製薬大手Lupin Limited（Lupin）（BSE：500257）（NSE：LUPIN）（REUTERS：LUPIN.BO）（BLOOMBERG：LPCIN）は本日、完全子会社であるNanomi B.V.（「Nanomi」）が、グローバルヘルスケア専門投資会社GHO Capital Partners LLP（GHO）のポートフォリオ企業であるVISUfarma B.V. （VISUfarma）の買収に関する最終契約を締結したことを発表しました。VISUfarmaの買収は、革新的な眼科医療製品の幅広いポートフォリオと確立された商業インフラを有しており、Lupinの欧州事業と事業基盤の拡大、ならびに同社のグローバルな専門分野における事業展開を推進する戦略に沿ったものです。

Lupinは、VISUfarmaの確立された商業事業を統合することで、世界的な高齢化、糖尿病関連眼合併症の増加、予防医療への意識の高まりを背景に著しい成長を遂げている魅力的な眼科市場に参入します。

VISUfarmaの確立された欧州事業は、イタリア、英国、スペイン、ドイツ、フランスなどの主要欧州諸国における市場拡大の機会、直接的なプレゼンス、さらなる事業の多様化をもたらします。さらに、VISUfarmaの60以上のブランド眼科製品からなる幅広いポートフォリオは、Lupinが各地域で専門分野への拡大を加速する成長機会を提供し、欧州およびその他の市場での成長を牽引すると見込まれています。

LupinのCEOであるVinita Guptaは、「VISUfarmaをLupinファミリーに迎え入れることを大変嬉しく思います。この買収は、当社がサービスを提供する患者と地域社会に革新的な医薬品を提供するという当社の取り組みを強化するものです。即座に利益に貢献するだけでなく、欧州における当社のプレゼンスを拡大し、眼科領域における専門事業の基盤をさらに強化します。」

VISUfarmaの統合により、Lupinは、ドライアイ、緑内障、まぶたの衛生、眼瞼炎、網膜の健康、および眼科医が処方する高度に焦点を絞った栄養補助食品の分野において、包括的な製品ポートフォリオを提供することになります。

Lupinは、貸借対照表上の既存の現金で買収資金を調達する予定です。この買収は、Lupinの成長と利益率の向上に貢献すると見込まれています。この取引は、特定の完了条件を満たせば、2025年末までに完了する見通しです。

GHO Capital のマネージングパートナーであるAndrea PontiおよびパートナーであるMike Turnerは、「GHO Capitalは、VISUfarmaの経営陣と緊密に連携し、同社をイタリア国内の眼科分野における企業から、主要市場で確立された事業、前眼部および後眼部の両方に影響を与える主要疾患領域を網羅する堅固な製品ポートフォリオ、そして成長軌道を継続するためのインフラストラクチャを備えた、ヨーロッパ全域に事業を展開するユニークな企業へと変貌させました。VISUfarmaのさらなる成長を支援し、その強みを活用してグローバルな眼科フランチャイズを構築するパートナーを見つけることができたことを嬉しく思います」と付け加えました。

VISUfarmaのイタリアCEOであるPaolo Cioccettiは、「Lupinとの統合は、VISUfarma にとってエキサイティングな新たな章の始まりです。Lupinの眼科事業の一員として、眼科医療の進歩と患者転帰の改善に尽力し、グローバルな眼科フランチャイズの構築を目指します。GHO Capitalの揺るぎない支援と戦略的ガイダンスに対し、心より感謝申し上げます。同社の投資と専門知識は、VISUfarmaを欧州全域をリードする眼科医薬品企業へと変革する上で極めて重要な役割を果たしました」と付け加えました。

Centerview Partners UK LLPはLupinの専属財務アドバイザーを務め、Herbert Smith Freehills Kramer LLPはLupinの法律顧問を務めました。

StifelはGHO Capitalの専属財務アドバイザーを務めました。Slaughter and May、Giliberti、Triscornia e Associati、Norton Rose Fulbrightが法律顧問を務め、DeloitteがGHO Capitalの財務・税務アドバイザーを務めました。

Lupinについて

Lupin Limitedはインド・ムンバイに本社を置くグローバル製薬企業であり、100以上の市場で製品を流通させています。Lupinは医薬品に特化し、ブランド医薬品・ジェネリック医薬品、複雑なジェネリック医薬品、バイオテクノロジー製品、医薬品原薬などを取り扱っています。医療専門家や消費者から世界的に信頼される同社は、インドと米国において呼吸器系、循環器系、抗糖尿病、抗感染、消化器系、中枢神経系、女性健康など複数の治療領域で強固な地位を確立しています。Lupinは世界中に15の最先端製造拠点と7つの研究センターを擁し、24,000人以上の専門スタッフを擁しています。Lupinは子会社であるLupin Diagnostics、Lupin Digital Health、Lupin Manufacturing Solutionsを通じて、患者の健康成果向上に取り組んでいます。

詳細については、www.lupin.comをご覧いただくか、LinkedIn（https://www.linkedin.com/company/lupin）でフォローしてください

VISUfarmaについて

VISUfarmaは、イタリア企業Visufarma SpAとNicox SAの欧州事業部門が2016年に統合して設立された、眼科領域に特化した専門製薬企業です。2024年にはイタリア、英国、スペイン、ドイツ、フランス及び一部国際市場において4,800万ユーロの収益を計上しました。VISUfarmaは2016年よりGHO Capitalの所有下にあります。

GHO Capitalについて

Global Healthcare Opportunities（GHO Capital Partners LLP）は、ロンドンを拠点とする主要な専門医療投資アドバイザーです。当社はグローバルな能力と視点を活用し、高成長医療分野の機会を開拓。汎欧州および大西洋横断的な国際化を目標に、戦略的グローバル価値を持つ市場をリードする事業構築を目指します。実績ある投資実績は、比類なき業界専門知識とネットワークの深さを反映しています。強力な経営陣と連携し、長期持続可能な価値を創出し、医療提供の効率化を通じて、より良く、より迅速で、よりアクセスしやすい医療を実現します。詳細については、www.ghocapital.comをご覧ください。

