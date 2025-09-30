世界のスポーツイベント市場規模シェア、競争環境、トレンド分析レポート: 収益源別、年齢層別 - 2031年までの世界機会分析と産業予測
世界のスポーツイベント市場は、2022年から2031年までに 2,039億米ドル から 5,008億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 10.5％で成長すると予測されています。
スポーツイベントは、トーナメント、試合、チャンピオンシップを含む、組織化され計画された競技スポーツ活動であり、エンターテインメント、収益創出、競争のためにファンとアスリートを結びつけるものです。
テクノロジーとスポーツの融合が生む“ファンエコノミー”の新時代
AIによるリアルタイム分析、AR/VRによる仮想観戦体験、NFTを活用した限定コンテンツの提供など、テクノロジーの導入がスポーツイベントの魅力を革新しています。特に若年層を中心に、SNSやライブ配信を通じた“参加型視聴”が新たな観戦スタイルとして定着し、イベントの熱量を持続的に高めるエコシステムが構築されつつあります。
さらに、ファン主導型コンテンツやクラウドファンディングの普及により、地域密着型のスポーツチームやアマチュアリーグにも大規模な資金調達と観客動員のチャンスが広がっています。
アジア太平洋地域の台頭と日本のグローバル競争力の鍵
日本を含むアジア太平洋地域では、eスポーツの急成長や地域リーグの再編成により、スポーツイベントの市場価値が飛躍的に高まっています。特に日本は、東京オリンピックの開催以降、スポーツインフラへの投資や人材育成に注力しており、今後の国際大会誘致やグローバルメディア展開において有利な立場に立ちつつあります。
さらに、日本企業によるグローバルスポンサーシップや放映権ビジネスへの参入も進んでおり、“観るスポーツ”から“創るスポーツ産業”への進化が加速しています。
主要な企業:
● Ticketmaster
● Ticketek Pty Ltd
● Ace Ticket Worldwide Inc.
● SeatGeek
● Tickets.com LLC
● StubHub
● GooTickets.Com
● Ticket City Inc.
● TickPick LLC
● RazorGator LLC
スポーツツーリズムの復活と地域経済への波及効果
ポスト・パンデミックの文脈において、スポーツイベントは地域経済活性化の切り札として注目を集めています。大型国際大会や都市型マラソンの再開により、宿泊・交通・飲食業を中心に観光需要の回復が進んでおり、スポーツツーリズムの波及効果が再評価されています。
観戦目的の訪日外国人観光客の増加や、スポーツ体験型旅行商品の多様化は、日本国内の地方都市にも新たな経済機会を提供し、地方創生戦略と連動する形で政策的な注目も高まっています。
環境と持続可能性への対応がブランド価値を左右
気候変動や環境規制への対応は、今後のスポーツイベント運営において欠かせない要素となっています。カーボンニュートラルな大会運営、プラスチック廃止、再生可能エネルギー活用など、持続可能性を重視した運営方針がスポンサーや観客からの評価指標となりつつあります。
