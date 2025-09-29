文部科学省 中央教育審議会 教育課程部会 国語ワーキンググループ委員に代表　竹内明日香が就任

一般社団法人アルバ・エデュ

一般社団法人アルバ・エデュ 代表理事の竹内明日香が、文部科学省 中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会 国語ワーキンググループ委員に就任しました。本WGでは、次期学習指導要領の改訂に向けて、教育課程の構造や内容について専門的な議論が行われます。

アルバ・エデュは、「すべての子どもに話す力を」という理念のもと、これまで累計7万人超の教員・児童生徒への授業・研修を通じ、“話す力”の育成に取り組んできました。

代表竹内からは、「学校現場での実践知を活かし、現場の実感に根ざした“話す・聞く”の学びを、より多くの子どもたちへ。産業界との接点も生かし、多様な関係者の知見と対話を通じて民主的で持続可能な社会の担い手を育む教育に貢献したい」とコメントがありました。すべての子どもたちが自分の言葉で考えを伝えられる社会の実現に向けて、政策提言に取り組んでまいります。



引き続き、都内および全国各地の公立学校等への出前授業も展開してまいります。

※審議の詳細は文部科学省ウェブサイトをご参照ください。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/107/index.html

