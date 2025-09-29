教会が地域の親子を迎える　学びと交流の子育て広場開催

株式会社ぬまづ書房「わくわくbaby広場」 10月26日（日）鎌倉・カトリック雪ノ下教会にて開催

鎌倉エリアの子育て支援者が、2025年10月26日（日）10:00～14:00、カトリック雪ノ下教会（神奈川県鎌倉市）のフェスタにて、乳幼児とそのご家族を対象とした体験型イベント「わくわくbaby広場」を開催いたします。

授乳やおんぶなど、子育てに役立つ最新アイテムの体験、専門家による無料ミニトーク、家族でゆったり過ごせる安心スペースなど、子育てをもっと快適に、もっと楽しくするコンテンツを用意しました。出展責任者の竹中恭子は母乳育児に関するサポートを行って20年以上続く母乳110番の代表であり発足人。電話相談で、これまで母親の相談に乗ってきた数は3000件以上。2025年２月にぬまづ書房から「マンガでわかる 子どもがアレルギーと言われたら読む本」を上梓しました。

【イベントの見どころ】

・授乳服体験コーナー（母乳110番）

胸元が見えない安心設計の授乳服を実際に試着できます。電車や避難所でも安心して授乳できるので防災備蓄品としてストックする行政も。

一般の洋服と変わらない外見のため妊娠中も、卒乳後も、普通の服として長く着ることができます。ぜひお試しください。

・おんぶ紐試着コーナー（gran mocco）

高い位置でおんぶができ、赤ちゃんがごきげんに。料理や家事をしながらの育児がぐっと楽に。グラアンモッコアンバサダーのサポート付きで試着体験ができます。

・無料ミニトーク「アレルギーあるあるのお話」

西鎌倉こどもクリニック 院長 下田康介先生に、小児科医としてよく聞かれる質問について語っていただきます。『マンガでわかる 子どもがアレルギーと言われたら読む本』（著者：竹中恭子 監修：下田康介）のサイン本プレゼントあり（整理券裏に抽選番号がありますので、視聴の際は必ずお持ちください）

★13:00～13:30／先着20名、当日整理券配布

講師プロフィール：

下田康介（シモダ・コウスケ）／医師。西鎌倉こどもクリニック院長。北里大学病院、湘南鎌倉総合病院小児科部長を経て、1997年2月開業。長年アトピー性皮膚炎・喘息を専門にし、クリニックでは食物アレルギーや小児肥満に詳しい管理栄養士による無料相談を毎週１回行っている。監修に「マンガでわかる 子どもがアレルギーと言われたら読む本」（ぬまづ書房）2025年2月刊行がある。

「赤ちゃん連れ 災害時の授乳まるわかりBook」（母乳110番編集）を来場者に無料配布。

安心の設備

授乳スペース・おむつ替えスペースあり。エレベーターとスロープがありベビーカーでも安心して来場可能です。

地域と教会のコラボレーション

出展責任者：竹中恭子 https://kyoko-takenaka.com/

【開催概要】

日時：2025年10月26日（日）10:00～14:00

会場：カトリック雪ノ下教会（神奈川県鎌倉市雪ノ下）

対象：乳幼児とそのご家族、子育てに関心のある方

入場：無料（予約不要）

【本件に関するお問い合わせ】

わくわくbaby広場 出展責任者 竹中恭子

E-mail：malimomama@gmail.com