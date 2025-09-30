ＪＡＦ（一般社団法人日本自動車連盟）中国本部（本部長 岡本精二）は、株式会社サンフレッチェ広島（代表取締役社長 久保雅義）の協力のもと、１１月２２日（土）に「ＪＡＦフェスティバルｉｎエディオンピースウイング広島」を開催します。会場は、サンフレッチェ広島のホームスタジアムであるエディオンピースウイング広島（広島市中区）です。

ＪＡＦフェスティバルは、毎年全国８地方で開催される大規模イベントで、ＪＡＦ会員との親睦や交流を図ることを目的としています。

・普段は見られないスタジアムの裏側をめぐるツアーを実施します。サンフレッチェ広島の歴史に触れるミュージアムも見学できます。

・サンフレッチェ広島やＪＡＦにまつわるクイズ大会を実施します。

・選手の入団会見気分が味わえる部屋で、サンフレッチェ広島の公式マスコット「サンチェくん・フレッチェちゃん」との記念撮影を楽しめます。※今後の試合結果によっては、サンチェくん・フレッチェちゃんは登場できない可能性があります。その場合は、「入団会見風ブース」にて記念撮影をお楽しみいただけます。

エディオンピースウイング広島 ©S.FC

ＪＡＦフェスティバル ｉｎ エディオンピースウイング広島

１. 開催日時：１１月２２日（土）１０：００～１３：３０ ※雨天決行

２. 場所：エディオンピースウイング広島（広島市中区基町１５－２－１）

３. 募集定員：１００名 ※応募多数の場合は抽選

４. 参加条件：ＪＡＦ会員とその同行者

５. 参加費用：大人（高校生以上）２，０００円／小・中学生１，０００円／未就学児１００円

イベント詳細は下記ＵＲＬにて

https://jaf.link/4m33AGE