TVアニメ『#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム』の描き下ろし ロックバンドver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム』の商品の受注を9月22日（月）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1568?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、Voidoll、ジャスティス、コクリコ、アダム、ポロロッチョ、ソーン、ピエール77世の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。
▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングアクリルカード
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディンググリッター缶バッジ
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし アダム ロックバンドver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)
種類 ：全10種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングホログラム缶バッジ
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 13(サーティーン) ロックバンドver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)
種類 ：全10種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングダイカットステッカー
合成紙にコーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。
パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \550(税込), BOX \11,000(税込)
種類 ：全20種
サイズ：（最大約）90×60mm
素材 ：紙、PP
▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングブロマイド
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,775(税込)
種類 ：全21種
サイズ：（約）12.7×8.9cm
素材 ：紙
▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングイラストカード
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)
種類 ：全20種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼描き下ろし ロックバンドver. マルチデスクマット
※画像は「描き下ろし 13(サーティーン) ロックバンドver. マルチデスクマット」を使用しております。
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,960(税込)
種類 ：全11種（13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、Voidoll、ジャスティス、コクリコ、アダム、ポロロッチョ、ソーン、ピエール77世、集合）
サイズ：（約）60×35cm
素材 ：ポリエステル、ラバー
▼描き下ろし ロックバンドver. 特大アクリルスタンド
※画像は「描き下ろし 13(サーティーン) ロックバンドver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\3,300(税込)（13(サーティーン)、ジャスティス、ポロロッチョ、ピエール77世）
\2,500(税込) （零夜、ジャンヌ、Voidoll、コクリコ、アダム、ソーン）
種類 ：全10種
サイズ：本体：（約）20×10.1cm 台座：（約）12.1×4.4cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼描き下ろし ロックバンドver. BIGアクリルスタンド
※画像は「描き下ろし 13(サーティーン) ロックバンドver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\1,800(税込)（13(サーティーン)、ジャスティス、ポロロッチョ、ピエール77世）
\1,500(税込)（零夜、アダム）
\1,200(税込)（ジャンヌ、Voidoll、コクリコ、ソーン）
種類 ：全10種
サイズ：本体：（約）12.8×6.4cm 台座：（約）10.2×4.4cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼描き下ろし ロックバンドver. バックステージパス風BIGアクリルキーホルダー
※画像は「描き下ろし 13(サーティーン) ロックバンドver. バックステージパス風BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,100(税込)
種類 ：全10種（13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、Voidoll、ジャスティス、コクリコ、アダム、ポロロッチョ、ソーン、ピエール77世）
サイズ：（約）99×70mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし ロックバンドver. 75mmオーロラ缶バッジ
※画像は「描き下ろし 13(サーティーン) ロックバンドver. 75mmオーロラ缶バッジ」を使用しております。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \770(税込)
種類 ：全10種（13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、Voidoll、ジャスティス、コクリコ、アダム、ポロロッチョ、ソーン、ピエール77世）
サイズ：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
■TVアニメ『#コンパス 2.0 戦闘摂理解析システム』とは
【あらすじ】
ここは戦闘摂理解析システム「#コンパス2.0」の世界。幾多の異世界から集められたヒーロー
と、プレイヤーである人間のパートナーたちがともに過ごしている夢のような空間だ。
ヒーローたちがバトルを行うことで発生するエナジーが#コンパスの運営には必要不可欠であり、バトルは彼らの責務。……なのだが、ワケありヒーロー・13（サーティーン）はパートナーを探さずバトルも拒否し続け、ついには#コンパス2.0の世界を追放寸前！
そんな中#コンパス2.0の世界へやってきた初心者プレイヤーの塵（じん）は、パートナー候補として13が気になる様子。しかし、#コンパス2.0の世界である大きな異変が起き始め……解決のカギは13の特殊な能力!?
問題児なヒーローと新米パートナーは、#コンパス2.0の世界に平和を取り戻せるのか？
アニメ『#コンパス 2.0 戦闘摂理解析システム』公式サイト
https://www.compass-anime.com/
アニメ『#コンパス 2.0 戦闘摂理解析システム』公式X（旧Twitter）アカウント
https://x.com/cps_mediamix
https://x.com/AMNIBUS
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
(C)NHN PlayArt・dwango／#コンパス管理委員会2.0