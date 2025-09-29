TVアニメ『#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム』の描き下ろし ロックバンドver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム』の商品11種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム』の商品の受注を9月22日（月）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1568?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、Voidoll、ジャスティス、コクリコ、アダム、ポロロッチョ、ソーン、ピエール77世の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。




▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングアクリルカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディンググリッター缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし アダム ロックバンドver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングホログラム缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 13(サーティーン) ロックバンドver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングダイカットステッカー







合成紙にコーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。


パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \550(税込), BOX \11,000(税込)


種類　：全20種


サイズ：（最大約）90×60mm


素材　：紙、PP




▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングブロマイド







コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \5,775(税込)


種類　：全21種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼描き下ろし ロックバンドver. トレーディングイラストカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)


種類　：全20種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼描き下ろし ロックバンドver. マルチデスクマット







※画像は「描き下ろし 13(サーティーン) ロックバンドver. マルチデスクマット」を使用しております。



デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,960(税込)


種類　：全11種（13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、Voidoll、ジャスティス、コクリコ、アダム、ポロロッチョ、ソーン、ピエール77世、集合）


サイズ：（約）60×35cm


素材　：ポリエステル、ラバー




▼描き下ろし ロックバンドver. 特大アクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 13(サーティーン) ロックバンドver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\3,300(税込)（13(サーティーン)、ジャスティス、ポロロッチョ、ピエール77世）


　　　　\2,500(税込) （零夜、ジャンヌ、Voidoll、コクリコ、アダム、ソーン）


種類　：全10種


サイズ：本体：（約）20×10.1cm　台座：（約）12.1×4.4cm　厚み：3mm ※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし ロックバンドver. BIGアクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 13(サーティーン) ロックバンドver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\1,800(税込)（13(サーティーン)、ジャスティス、ポロロッチョ、ピエール77世）


　　　　\1,500(税込)（零夜、アダム）


　　　 \1,200(税込)（ジャンヌ、Voidoll、コクリコ、ソーン）


種類　：全10種


サイズ：本体：（約）12.8×6.4cm　台座：（約）10.2×4.4cm　厚み：3mm ※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし ロックバンドver. バックステージパス風BIGアクリルキーホルダー







※画像は「描き下ろし 13(サーティーン) ロックバンドver. バックステージパス風BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。



カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,100(税込)


種類　：全10種（13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、Voidoll、ジャスティス、コクリコ、アダム、ポロロッチョ、ソーン、ピエール77世）


サイズ：（約）99×70mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし ロックバンドver. 75mmオーロラ缶バッジ







※画像は「描き下ろし 13(サーティーン) ロックバンドver. 75mmオーロラ缶バッジ」を使用しております。



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \770(税込)


種類　：全10種（13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、Voidoll、ジャスティス、コクリコ、アダム、ポロロッチョ、ソーン、ピエール77世）


サイズ：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




■TVアニメ『#コンパス 2.0 戦闘摂理解析システム』とは


【あらすじ】


ここは戦闘摂理解析システム「#コンパス2.0」の世界。幾多の異世界から集められたヒーロー


と、プレイヤーである人間のパートナーたちがともに過ごしている夢のような空間だ。


ヒーローたちがバトルを行うことで発生するエナジーが#コンパスの運営には必要不可欠であり、バトルは彼らの責務。……なのだが、ワケありヒーロー・13（サーティーン）はパートナーを探さずバトルも拒否し続け、ついには#コンパス2.0の世界を追放寸前！


そんな中#コンパス2.0の世界へやってきた初心者プレイヤーの塵（じん）は、パートナー候補として13が気になる様子。しかし、#コンパス2.0の世界である大きな異変が起き始め……解決のカギは13の特殊な能力!?


問題児なヒーローと新米パートナーは、#コンパス2.0の世界に平和を取り戻せるのか？


アニメ『#コンパス 2.0 戦闘摂理解析システム』公式サイト


https://www.compass-anime.com/


アニメ『#コンパス 2.0 戦闘摂理解析システム』公式X（旧Twitter）アカウント


https://x.com/cps_mediamix　


(C)NHN PlayArt・dwango／#コンパス管理委員会2.0