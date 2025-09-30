動画販売・限定配信サイト構築システム『ソーシャルキャスト』、「ユーザー数無制限＆月額料金大幅値下げ」の新プランをリリース。
動画販売・限定配信サイト構築システム『ソーシャルキャスト』を開発・販売する株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）は、動画を活用した事業の立ち上げを多くの方が実現できるよう、料金プランを刷新し、ユーザー数無制限の新プランを2025年9月26日（金）にリリースいたしました。
新プランは、月額料金を大幅に値下げしました。これから動画事業を始める方やシステム導入コストが心配な方も、ユーザー数を気にせず安心してソーシャルキャストをご利用いただけます。
▼動画販売・限定配信サイト構築システム『ソーシャルキャスト』とは
ソーシャルキャストは動画ビジネスの利益を最大化する「動画配信サービス構築システム」です。
BtoC・BtoBの動画販売と、組織内向けの限定配信に強みがあります。
IT導入補助金に対応しています。
ソーシャルキャストの強み：
・動画とライブ配信の販売・限定配信が可能
・動画事業・動画活用に必須の仕組みを網羅（集客や課金/アップセル/顧客管理/視聴履歴など）
・コストメリットの高い料金プラン（販売手数料なし/ユーザー課金なし/配信流量の従量課金なし）
・独自の会員制動画配信サービスを構築（独自ドメイン対応）
・構築した動画配信サイトのデザイン、UIの変更が自由
・機能カスタマイズや大規模配信にも対応可能
ソーシャルキャストは、教育ビジネスからエンタメ系、社内・学内利用までジャンル問わず、国内380以上の動画配信サービスに採用いただいています。
代表的な事例には以下がございます。
・オンラインスクール、講座
・オンライン教室、フィットネス
・オンライン学習塾、予備校、セミナー
・エンタメ、スポーツ系動画配信サービス
・テレビ局のインターネット配信サービス
・社内・学内での動画共有、顧客向けの限定配信 など
【株式会社ストランダー会社概要】
代表者 ： 代表取締役社長 青木大輔
所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町２-２-１５ ヒルコート東新宿ビル３階
企業HP ： https://strander.jp/
主な事業 ：
・動画配信サービス構築システム「ソーシャルキャスト」の開発・提供
公式サイト https://socialcast.jp/
・eラーニングシステム「オウルキャスト」の開発・提供
公式サイト https://owlcast.jp/
・eラーニングサービス「SUSUME」の運営
公式サイト https://susume.business/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 空閑 由次
E-Mail ： sc_inquiry@strander.jp
