2025年度 PADI AWARE Foundation コミュニティ助成金プログラム開始
スクーバダイビングの教育機関であるPADI（株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン、本社：東京都中央区 代表取締役：伊東正人）は、2025年9月15日から10月3日（カリフォルニア時間 0時）までに、PADI AWARE Community Grant（コミュニティ助成金プログラム）の応募を受け付けます。本助成金プログラムは、PADIの海洋行動計画に沿ったプロジェクトに助成金を提供しています。受給者は、保護・保全の必要性、コミュニティのフィードバック、予算に基づいて、年間を通じて選定されます。
応募条件
海洋保護・保全に対して、積極的に取り組んでいる「PADIダイブセンター・リゾート」、または運営予算が100万ドル以下の小規模なNGO団体
応募日程
応募開始：2025年9月15日
応募締切：2025年10月3日（カリフォルニア時間 午前0時）
結果通知：2025年11月3日
契約締結期限：2025年11月28日
助成金支払い予定日：2025年12月12日
プロジェクトガイドライン
本助成金は、国連総会において決議された、「2021年から2030年までの期間を持続可能な開発のための国連海洋科学の10年とする」という宣言と共に、これを支援する「PADIの海洋における行動指針」を基礎として取り組みやプロジェクト活動に対して授与されます。
すべての取り組みやプロジェクト活動は、下記に示す5つ分野のいずれかに該当する必要があります。
- 脆弱な種の保護
- サンゴ礁の保全
- 海洋ごみ
- 海洋保護区
- 気候変動
応募方法
ステップ１：応募資格に関するオンライン質問書（Eligibility Quiz）への入力 （英語）
https://www.tfaforms.com/5149053
ステップ２：ステップ１が完了した後に登録したEメールに届くリンクから「オンライン応募フォームおよび予算に関するシート」を提出（英語）
助成金額
1件（1年ごと）につき最大10,000米ドル
詳しくはこちら：
https://www.padi.com/ja/aware/grant-funding-criteria
PADI AWARE Community Grantに応募して、現在取り組まれている活動をより持続可能なものに、そしてスケールアップしましょう！ぜひお余裕をもって、早めに準備しましょう！
