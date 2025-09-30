ホビージャパンMOOK 「バイク模型製作の教科書 カスタムバイク編 saruruのモーターサイクルカスタム」2025年9月30日（火）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、バイク模型製作の指南書「バイク模型製作の教科書 カスタムバイク編 saruruのモーターサイクルカスタム」を2025年9月30日（火）より全国書店にて発売いたします。
Webで話題！ 1/12オートバイカスタムビルダー・saruruの作例集！
1/12オートバイカスタムビルダー・saruruの作例集「バイク模型製作の教科書 カスタムバイク編 saruruのモーターサイクルカスタム」が9月30日（火）に発売！
オートバイモデラーのsaruru氏は、自作の1/12オートバイ模型に同スケールのフィギュアを添えて借景で撮影し、リアルな作品を表現しているモデラーです。製作しているオートバイ模型は市販のプラモデルを使いつつも、大改造をほどこし、実際のオートバイの世界に存在する「カスタムビルダー」と呼ばれる人たちがワンメイクで製作する改造車を再現！
本書ではそれらのバイク模型をフィギュアとともに収録しつつも、How toや製作風景など含め、多角的にsaruru氏の創作風景を収録しております。Saruru氏へのインタビューや、その製作工房の様子、実際のカスタムビルダーなどへのインタビューなどを交え、これまでにないバイク模型製作の楽しみ方を提案いたします。
■収録車両
・ドゥカティ750SS ・Honda Dax250
・ドゥカティ パニガーレ ・スズキ GT380
・カワサキ KH400 ・ホンダ CX500
・ホンダ スーパーカブ125 ・カワサキ Z750
・ホンダ CB750 ・そのほか新作
【商品情報】
バイク模型製作の教科書 カスタムバイク編 saruruのモーターサイクルカスタム
●発売日：2025年9月30日（火）発売
●定価：3,850円（本体3,500円＋税10％）
●ISBNコード：978-4-7986-3967-3
●JANコード：9784798639673
●判型：A4判 平綴じ
●発売元：ホビージャパン
配信元企業：株式会社ホビージャパン
配信元企業：株式会社ホビージャパン
