世界のワイヤレスビデオ監視市場規模シェア、競争環境、トレンド分析レポート : コンポーネント別、用途別、顧客タイプ別 - 2031年までの世界機会分析と産業予測
世界のワイヤレスビデオ監視市場は、2022年から2031年までに 234億米ドル から 643億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 11.9％で成長すると予測されています。
この戦略的レポートの無料サンプルダウンロードのリクエスト@https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/wireless-video-surveillance-market
日本市場におけるスマートセキュリティ戦略の中核としての成長
日本において、ワイヤレスビデオ監視システムは、これまでの有線型システムと比較して、設置の柔軟性、拡張性、コスト効率において優位性を持つことから、多くの地方自治体や民間企業に採用されています。防犯カメラの需要は、商業施設、公共交通機関、観光地、教育機関、工場、倉庫、住宅地など多岐にわたり、5GやWi-Fi 6などの通信インフラ整備とともにさらに広がりを見せています。また、IoTとの統合により、リアルタイムでの映像解析や異常検知が可能となり、セキュリティレベルの飛躍的な向上に貢献しています。
競争環境の深化と日本企業の競争優位性
グローバルではHikvision、Axis Communications、Bosch Security Systemsなどが主要ベンダーとして市場をリードしていますが、日本国内ではパナソニック、キヤノン、ソニーなどが高品質かつ信頼性の高い製品で存在感を示しています。特に、日本企業はセキュリティやプライバシーに関する法制度に対する対応力、アフターサービスの強化、そして地域に根ざしたソリューション提案力において競争優位性を発揮しています。また、海外企業との提携やM&Aによる技術力の強化・市場拡大も今後のカギとなります。
主要な企業:
● Eagle Eye Networks Inc.
● Panasonic Corporation
● Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
● Genetec
● Dahua Technology Co. Ltd
● Pelco
● CP PLUS
● Camcloud
● D-Link Corporation
● Axis Communications AB
● Bosch Security Systems Gmbh
● Ivideon
● FLIR Systems Inc.
● Cisco Systems Inc.
● Verkada Inc.
● Honeywell Security
● The Infinova Group
より多くのビジネス戦略を入手するには 無料サンプルレポートを請求する@https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/wireless-video-surveillance-market
テクノロジー革新がもたらす業界の変革
市場成長を後押ししているのが、AIベースの映像解析や顔認識技術の導入です。これにより、監視カメラが単なる映像記録装置から、「知覚」し「判断」する高度なセキュリティデバイスへと進化しています。日本国内では、鉄道各社によるAI監視システムの導入や、スマートマンションへの顔認証アクセスの普及など、実用化が急速に進んでいます。さらに、クラウドベースのデータ保存・共有機能の向上により、従来のストレージ制限やセキュリティリスクも軽減されており、導入障壁が著しく低くなっています。
民間と公共の投資が加速するセクター別成長戦略
政府による防災・防犯予算の増加、自治体主導による「スマートタウン」構想、さらに2025年大阪万博に向けたセキュリティ強化施策など、公共部門での投資拡大が今後の市場を牽引する見通しです。一方で、民間企業においても、労働力不足への対応や、保険コスト削減の一環としてワイヤレス監視システムの導入が進められており、特に製造・物流・小売分野での成長が著しい傾向にあります。これにより、ハードウェアベンダー、クラウドサービス事業者、AIスタートアップなど、多様なプレイヤーの市場参入が活発化しています。
この戦略的レポートの無料サンプルダウンロードのリクエスト@https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/wireless-video-surveillance-market
日本市場におけるスマートセキュリティ戦略の中核としての成長
日本において、ワイヤレスビデオ監視システムは、これまでの有線型システムと比較して、設置の柔軟性、拡張性、コスト効率において優位性を持つことから、多くの地方自治体や民間企業に採用されています。防犯カメラの需要は、商業施設、公共交通機関、観光地、教育機関、工場、倉庫、住宅地など多岐にわたり、5GやWi-Fi 6などの通信インフラ整備とともにさらに広がりを見せています。また、IoTとの統合により、リアルタイムでの映像解析や異常検知が可能となり、セキュリティレベルの飛躍的な向上に貢献しています。
競争環境の深化と日本企業の競争優位性
グローバルではHikvision、Axis Communications、Bosch Security Systemsなどが主要ベンダーとして市場をリードしていますが、日本国内ではパナソニック、キヤノン、ソニーなどが高品質かつ信頼性の高い製品で存在感を示しています。特に、日本企業はセキュリティやプライバシーに関する法制度に対する対応力、アフターサービスの強化、そして地域に根ざしたソリューション提案力において競争優位性を発揮しています。また、海外企業との提携やM&Aによる技術力の強化・市場拡大も今後のカギとなります。
主要な企業:
● Eagle Eye Networks Inc.
● Panasonic Corporation
● Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
● Genetec
● Dahua Technology Co. Ltd
● Pelco
● CP PLUS
● Camcloud
● D-Link Corporation
● Axis Communications AB
● Bosch Security Systems Gmbh
● Ivideon
● FLIR Systems Inc.
● Cisco Systems Inc.
● Verkada Inc.
● Honeywell Security
● The Infinova Group
より多くのビジネス戦略を入手するには 無料サンプルレポートを請求する@https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/wireless-video-surveillance-market
テクノロジー革新がもたらす業界の変革
市場成長を後押ししているのが、AIベースの映像解析や顔認識技術の導入です。これにより、監視カメラが単なる映像記録装置から、「知覚」し「判断」する高度なセキュリティデバイスへと進化しています。日本国内では、鉄道各社によるAI監視システムの導入や、スマートマンションへの顔認証アクセスの普及など、実用化が急速に進んでいます。さらに、クラウドベースのデータ保存・共有機能の向上により、従来のストレージ制限やセキュリティリスクも軽減されており、導入障壁が著しく低くなっています。
民間と公共の投資が加速するセクター別成長戦略
政府による防災・防犯予算の増加、自治体主導による「スマートタウン」構想、さらに2025年大阪万博に向けたセキュリティ強化施策など、公共部門での投資拡大が今後の市場を牽引する見通しです。一方で、民間企業においても、労働力不足への対応や、保険コスト削減の一環としてワイヤレス監視システムの導入が進められており、特に製造・物流・小売分野での成長が著しい傾向にあります。これにより、ハードウェアベンダー、クラウドサービス事業者、AIスタートアップなど、多様なプレイヤーの市場参入が活発化しています。