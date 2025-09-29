【特別企画】侍ジャパン世界一 白井一幸コーチ登壇！「人材づくり・チームづくり」特別研修を開催！人が動き、組織が勝つ─世界一に導いたマネジメントと人材育成術を学ぶ
日本経営開発協会／関西経営管理協会は、2025年12月2日（火）、AP浜松町にて
2023年WBC日本代表ヘッドコーチ・白井一幸氏を講師に迎えた特別研修
「侍ジャパン 世界一の人材づくり・チームビルディング」 を開催いたします。
本研修では、大谷翔平選手、ダルビッシュ有選手、ヌートバー選手など、
超一流の選手たちの個性と能力を最大限に引き出し、
チームを一つにまとめ上げた白井氏の「現場でのマネジメント手法」や
「リーダーとしての心得」を直接学ぶことができます。
詳細はこちら：https://kmcanet.com/2025shirai/
世界一の舞台裏にあった“勝てる組織づくり”
2023年、世界を熱狂させたWBCで優勝を果たした侍ジャパン。
大谷翔平、ダルビッシュ有、ヌートバーといったスター選手を束ね、
チームを「世界一」へ導いたのが、白井一幸ヘッドコーチです。
白井氏が行ったのは戦術指導だけではありません。
・部下の能力を最大限に引き出す「声かけ」
・叱るより信じて任せる「育成術」
・全員が同じ熱量でゴールを共有する「マネジメント」
結果として、選手たちが自ら動き、挑戦し、力を発揮する“勝てる組織”が生まれました。
このエッセンスは、企業経営や組織マネジメントにそのまま活かせる実践知です。
本研修で学べること
・部下の能力を最大限に発揮させる「メンタルコーチング」
・若手や部下のやる気を引き出す「質問力」「声かけ」
・成功体験を積ませる「ポジティブフィードバック」スキル
・人材育成に不可欠な「信頼関係の構築法」
・スポーツとビジネスに共通する「勝ち続ける組織の法則」
・ゴールを共有し、全員が一体となるチームビルディング手法
・プロとして成長し続ける「自己成長マインド」
プログラムの進め方
講義に加え、ワークや質疑応答を交えた参加型セッション。
白井氏の実績に裏打ちされた指導論を、自社のマネジメントに即応用できるよう
落とし込む実践型プログラムです。
◆開催概要
日程：2025年12月2日（火）10:00～17:00
会場：AP浜松町（東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館 B1F）
講師：白井一幸 氏（2023 WBC日本代表ヘッドコーチ）
対象：経営者・役員・管理職
参加料：98,000円（資料・昼食・消費税を含む）
主催：日本経営開発協会／関西経営管理協会
※ご参加は、ご自身のみならず、幹部の方々とご一緒での受講をお勧めいたします。
定員に達し次第締切となりますので、人数確保だけでも早めのご連絡をお願いいたします。
▶ 詳細・申込はこちら：https://kmcanet.com/2025shirai/
関西経営管理協会
TEL：06-6312-0691
メール：masuoka@kmcanet.com
「日本経営開発協会／関西経営管理協会」について
当会は創業70年の歴史を持ち、日本のマネジメント業界をリードしてきました。
産業界の要望に応え、時代に則した企業経営の啓蒙に尽力し、国内産業の成長に貢献してきました。定例の「全国経営者大会」は、500人規模の経営者セミナーとして毎年2回開催され、
今回で142回目を迎えます。さらに、経営者や管理者向けのセミナー、社長塾、経営研究会、
多彩なマネジメント講座、社員研修などを提供し、企業経営と人材育成をサポートしています。
様々な課題や悩みに対処するため、熟練したコンサルタントや専門家、講師陣が
具体的な解決策とサポートを提供しています。
日本経営開発協会／関西経営管理協会（JMDA／KMCA）
大阪：〒530-0027 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3F
東京：〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町 215号室
代表者：鳥越 孝
設立：1953年
事業内容：経営者のためのセミナー「全国経営者大会」をはじめ、講師派遣事業、
公開研修・社員研修・企業内研修事業、各種セミナー事業、
工場見学会／優良企業見学会、経営診断・コンサルティング事業、
異業種交流会・経友会を行っています。
協会URL: https://kmcanet.com/