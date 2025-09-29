【特別企画】侍ジャパン世界一　白井一幸コーチ登壇！「人材づくり・チームづくり」特別研修を開催！人が動き、組織が勝つ─世界一に導いたマネジメントと人材育成術を学ぶ

株式会社関西経営管理協会

日本経営開発協会／関西経営管理協会は、2025年12月2日（火）、AP浜松町にて

2023年WBC日本代表ヘッドコーチ・白井一幸氏を講師に迎えた特別研修

「侍ジャパン 世界一の人材づくり・チームビルディング」 を開催いたします。

本研修では、大谷翔平選手、ダルビッシュ有選手、ヌートバー選手など、

超一流の選手たちの個性と能力を最大限に引き出し、

チームを一つにまとめ上げた白井氏の「現場でのマネジメント手法」や

「リーダーとしての心得」を直接学ぶことができます。

詳細はこちら：https://kmcanet.com/2025shirai/

世界一の舞台裏にあった“勝てる組織づくり”

2023年、世界を熱狂させたWBCで優勝を果たした侍ジャパン。

大谷翔平、ダルビッシュ有、ヌートバーといったスター選手を束ね、

チームを「世界一」へ導いたのが、白井一幸ヘッドコーチです。

白井氏が行ったのは戦術指導だけではありません。

・部下の能力を最大限に引き出す「声かけ」

・叱るより信じて任せる「育成術」

・全員が同じ熱量でゴールを共有する「マネジメント」

結果として、選手たちが自ら動き、挑戦し、力を発揮する“勝てる組織”が生まれました。

このエッセンスは、企業経営や組織マネジメントにそのまま活かせる実践知です。

本研修で学べること

・部下の能力を最大限に発揮させる「メンタルコーチング」

・若手や部下のやる気を引き出す「質問力」「声かけ」

・成功体験を積ませる「ポジティブフィードバック」スキル

・人材育成に不可欠な「信頼関係の構築法」

・スポーツとビジネスに共通する「勝ち続ける組織の法則」

・ゴールを共有し、全員が一体となるチームビルディング手法

・プロとして成長し続ける「自己成長マインド」

プログラムの進め方

講義に加え、ワークや質疑応答を交えた参加型セッション。

白井氏の実績に裏打ちされた指導論を、自社のマネジメントに即応用できるよう

落とし込む実践型プログラムです。

◆開催概要

日程：2025年12月2日（火）10:00～17:00

会場：AP浜松町（東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館 B1F）

講師：白井一幸 氏（2023 WBC日本代表ヘッドコーチ）

対象：経営者・役員・管理職

参加料：98,000円（資料・昼食・消費税を含む）

主催：日本経営開発協会／関西経営管理協会

※ご参加は、ご自身のみならず、幹部の方々とご一緒での受講をお勧めいたします。

定員に達し次第締切となりますので、人数確保だけでも早めのご連絡をお願いいたします。

▶ 詳細・申込はこちら：https://kmcanet.com/2025shirai/

関西経営管理協会

TEL：06-6312-0691

メール：masuoka@kmcanet.com

「日本経営開発協会／関西経営管理協会」について

当会は創業70年の歴史を持ち、日本のマネジメント業界をリードしてきました。

産業界の要望に応え、時代に則した企業経営の啓蒙に尽力し、国内産業の成長に貢献してきました。定例の「全国経営者大会」は、500人規模の経営者セミナーとして毎年2回開催され、

今回で142回目を迎えます。さらに、経営者や管理者向けのセミナー、社長塾、経営研究会、

多彩なマネジメント講座、社員研修などを提供し、企業経営と人材育成をサポートしています。

様々な課題や悩みに対処するため、熟練したコンサルタントや専門家、講師陣が

具体的な解決策とサポートを提供しています。

日本経営開発協会／関西経営管理協会（JMDA／KMCA）

大阪：〒530-0027 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3F

東京：〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町 215号室

代表者：鳥越 孝

設立：1953年

事業内容：経営者のためのセミナー「全国経営者大会」をはじめ、講師派遣事業、

公開研修・社員研修・企業内研修事業、各種セミナー事業、

工場見学会／優良企業見学会、経営診断・コンサルティング事業、

異業種交流会・経友会を行っています。

協会URL: https://kmcanet.com/