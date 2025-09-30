地方自治情報化推進フェア2025 に出展いたします
アイビーシー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：加藤 裕之、以下 IBC）は、2025年10月8日（水）から10月9日（木）まで幕張メッセで開催される 地方自治情報化推進フェア2025に出展いたします。
地方自治情報化推進フェア2025とは、地方公共団体の情報化推進を支援するため、地方公共団体向けの情報システム展示会や講演・パネルディスカッション・セミナーを実施し、今後のデジタル・ガバメントの実現を目指すイベントです。
IBCブースでは、自治体の市民サービスや職員向けシステムの安定運用を支えるためにネットワークの稼働状況を監視できるソリューション「System Answer G3」および複雑化するITインフラ環境を可視化し、障害発生時の影響範囲を迅速に把握できる構成管理ソリューション「ITOGUCHI」を展示いたします。
出展製品
https://system-answer.com/product/sag3/
https://itoguchi.online/
＜地方自治情報化推進フェア2025開催概要＞
日 時:2025年10月8日（水）9:30~17:30 10月9日（木） 9:30~17:00
会 場:幕張メッセ（展示ホール9・10・11）
参加費:無料 ※事前登録が必要です。
主 催:地方公共団体情報システム機構
公式サイト:https://fair.j-lis.go.jp/
＜IBCブース＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330667&id=bodyimage1】
＜企業情報＞
【アイビーシーについて】
IBCは、2002年の設立以来、性能監視分野に特化した事業を展開しており、ITシステムの稼働状況や障害発生の予兆などを把握するITシステム性能監視ツールの開発・販売およびコンサルティングを手掛けています。
社 名：アイビーシー株式会社
本 社：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目8番8号 アクロス新川ビル8F
代 表 者：代表取締役社長 加藤 裕之
設 立：2002年10月
事業内容：ITシステム性能監視ツールの開発/販売/サポート
ITシステムの性能評価サービス
ITシステムの設計・構築、コンサルティング
IoTセキュリティ基盤サービスの開発/提供
各種機器、ソフト販売
＜本件に関するお問い合わせ＞
■アイビーシー株式会社
電話 ：03-5117-2780 E-mail：info@ibc21.co.jp
※本プレスリリースに記載されている社名、サービス名などは、各社の商標あるいは登録商標です。
配信元企業：アイビーシー株式会社
