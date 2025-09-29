デリケートゾーンケアの新習慣『キレイにむけたね』、発売累計500本突破！

秀和製薬株式会社

男の子向けデリケートゾーンケア商品『キレイにむけたね』（秀和製薬）が、発売開始からわずか半年足らずで累計販売本数500本を突破したことをご報告いたします。子育て世代の保護者を中心に「やっと欲しかったものに出会えた」と多くの共感を集めている本商品は、0歳からの男の子とそのご家族のために、「男の子のムケるを自然に促す」と「とても優しく保湿する」という２つの視点から生まれた新しいケアアイテムです。



開発の背景

「おちんちんの洗い方、どう教えたらいいの？」

「恥ずかしくて聞けないけれど、心配……」

そんなママやパパの声を受けて開発されたのが、『キレイにむけたね』です。発売当初からSNSや育児コミュニティで話題となり、安全性・使いやすさを両立した設計により、「子どもが嫌がらない」と好評をいただいています。またお風呂上りの保湿にも効果的で、これからの乾燥肌の季節にもおススメの商品になります。

累計500本突破の背景とユーザーの声

発売から数カ月で100本を突破したのち、口コミや子育てイベントを通じて認知が広がり、わずか半年弱で累計500本に到達しました。 「おちんちんのケア＝恥ずかしい」から「おちんちんのケア＝当たり前」へと意識が変わりつつあることが、この実績につながっています。

保護者からは以下のような声が寄せられています。

「“おちんちんってどう洗えばいいの？”という息子の質問に、やっと自信をもって答えられるようになりました」（30代・母）

「正直ちょっと照れくさかったけど、親子でケアする時間が“体の大切さ”を教える機会になりました」（40代・父）

「性教育って何から始めればいいかわからなかったけど、“これならできる”と思えました」（30代・母）



代表コメント

秀和製薬株式会社 代表取締役社長・平山和秀（カズ博多クリニック院長）

「デリケートゾーンのケアは、幼い頃から自然に向き合い、学ぶことができれば、その子の一生の“からだの自己肯定感”につながります。『キレイにむけたね』は、その保湿性やお子さまのおちんちんに塗布するクリームとして入り口にぴったりのアイテムです。」

商品概要

商品名：キレイにむけたね

対象：新生児～10歳前後の男の子と保護者

内容：デリケートゾーンのケアをサポートするボディクリーム

公式サイト：https://kaz-hakata-clinic.jp/boy/



今後の展望

『キレイにむけたね』は今後もさらに多くのご家庭に届けるべく、以下の取り組みを進めています。

- 新商品開発：敏感肌対応処方や年齢別ケアアイテムの展開- 啓発コンテンツの充実：専門医監修リーフレットや子ども向け絵本の制作- 育児イベント・セミナー：医師によるトークイベントや性教育ワークショップの全国開催- 教育機関・保育現場との連携：保健教育プログラムへの協力・導入支援- 性に関する話題が“避けられる”ものではなく、“育てる”ものとして社会に根づくことを目指し、医療・教育・家庭をつなぐ存在として歩みを続けてまいります。- 情報発信：男の子のデリケートゾーンケアを中心としたお役立ち情報を公式Xアカウントで発信X公式アカウント：https://x.com/kireinimuketane

会社概要

会社名：秀和製薬株式会社

代表取締役：平山和秀

設立：2024年

所在地：東京都千代田区九段南3-2-3 MGビル千鳥ヶ淵

公式サイト：https://kaz-hakata-clinic.jp/boy/

X公式アカウント：https://x.com/kireinimuketane

本件に関するお問い合わせ先

秀和製薬株式会社 広報

E-mail：kiremuke@kaz-hakata-clinic.jp