SNS×AIで幅広い業界を支援 ― 医療・飲食・設計事務所で成果レポート！

株式会社BOTANICOのアシナミSNSは、SNS運用とAI活用によるマーケティング支援を通じ、医療機関、飲食店、設計事務所など多様な業界で実績を重ねてまいりました。

このたび、各業界における代表的な成果事例を公開いたします。

実績一覧

医療系クリニックでの実績

地域密着型クリニックでは、認知度向上と新規患者獲得を目的に、InstagramとGoogleビジネスプロフィールを活用。診療情報やスタッフ紹介を定期発信した結果、半年でフォロワーが1,200人増加し、来院患者数も前年比130％に拡大しました。特に「SNSを見て来院した」と回答した初診患者は25％を占め、地域住民への浸透が進みました。

飲食業（レストラン・カフェ）での実績

開業間もない飲食店では、リール動画で料理や限定メニューを紹介し、LINEと連動したクーポン施策を実施。わずか3ヶ月でInstagramフォロワー2,000人を獲得し、再来店率は40％を突破。さらに平日ランチの来店数は前年比150％に増加し、安定的な集客基盤を確立しました。

設計事務所での実績

デザイン性を強みに持つ設計事務所では、施工事例をライフスタイルごとに発信。3Dパースや完成イメージを動画化し、設計士による解説を加えることで、顧客との接点を拡大しました。その結果、1年でInstagramフォロワーが5,000人を突破。資料請求は月平均15件以上に増加し、成約数は前年比180％に伸長しました。

詳しくはこちら(https://btnc.co.jp/lp/ashinami-sns/)

今後の展開

株式会社BOTANICOでは、今後も医療・飲食・建築分野をはじめとする多業種において「SNS×AI×DX」を活用した支援を強化してまいります。特に地方企業や専門性の高い事業者に向けたパッケージプランを展開し、持続的な成長を後押ししていきます。

株式会社BOTANICOについて

デジタルマーケティングをベースにした分析・企画・デザイン・開発を得意とする会社です。

目指すKGI（目的）に合わせて、KPI（手段）の策定や、KGI実現に向けた デジタルマーケティングプランの考案、ネット広告の効果シュミレーションなどを行います。共に試行錯誤しながら成長していける、そんな関係性を クライアントと共に築くことを目標としています。

・代表取締役CEO：佐藤洋平

・執行役員：松江 舞子

・執行役員：長谷川文哉

・所在地：神奈川県横浜市

・サービスサイト：https://btnc.co.jp/lp/ashinami-sns/