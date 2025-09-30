アクション俳優は時代がつくる、アジアの凄腕！パワー系アクション俳優 大東賢と白川奉信
大東賢監督の「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がインドネシアのバリ島の教育機関である学校や芸術祭で２０２６年８月に上映が決定される事になり、日本のアクション映画界にパワー系のアクション俳優の新風が波及しています。
昭和の日本野球界はメジャーリーグにパワー不足でバカにされる事がありましたが、パワフルな昭和の打者である王貞治さん、長嶋茂雄さん、掛布雅之さん、助っ人外国人のランディ・バースさん等がパワー系の野球で子供達に夢を与え、日本の野球界に歴史に刻み、２０２５年の今ではその時代の子供達が成長し、メジャーリーグで活躍しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330649&id=bodyimage1】
日本のアクション映画界はどうでしょうか？
昭和の１９７０年～１９８０年頃はパワフルなボディアクションで倉田保昭さんや千葉真一さんが日本のアクション映画界を盛り上げてくれましたね。
その後はパワフルで肉体的なボディアクション映画は殆どありません。
スタント系のアクション監督が増え、イケメン俳優さんやアイドル女優さんの裏を支えるアクション監督ばかりが増え、パワフルなボディアクションは日本のアクション映画界から消えてしまいました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330649&id=bodyimage2】
海外では「ロッキー」や「ターミネーター」「エクスペンダブルズ」のようなパワフルで流行になる映画が沢山ありますが、日本はありません。
時代劇も一時、日本の映画界で流行がなくなりましたが、最近では「侍タイムスリッパー」が流行になりましたね。
日本で流行になる映画は最近ではアニメ映画ばかりです。
日本のアクション映画も海外のアクション映画のようにパワフルに進化して行く時代ではないでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330649&id=bodyimage3】
大東賢さんは、現在、パワー系のアクション俳優として活動し、自ら監督・主演の映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を製作し、アームレスラー、ボディビルダー等もアクション映画界で活躍できるようなパワフルなアクション映画製作を目指しています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」には現役ボディビルダー元日本王者、白川奉信さんも出演されています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優です。
《映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のあらすじと特徴》
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
昭和の日本野球界はメジャーリーグにパワー不足でバカにされる事がありましたが、パワフルな昭和の打者である王貞治さん、長嶋茂雄さん、掛布雅之さん、助っ人外国人のランディ・バースさん等がパワー系の野球で子供達に夢を与え、日本の野球界に歴史に刻み、２０２５年の今ではその時代の子供達が成長し、メジャーリーグで活躍しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330649&id=bodyimage1】
日本のアクション映画界はどうでしょうか？
昭和の１９７０年～１９８０年頃はパワフルなボディアクションで倉田保昭さんや千葉真一さんが日本のアクション映画界を盛り上げてくれましたね。
その後はパワフルで肉体的なボディアクション映画は殆どありません。
スタント系のアクション監督が増え、イケメン俳優さんやアイドル女優さんの裏を支えるアクション監督ばかりが増え、パワフルなボディアクションは日本のアクション映画界から消えてしまいました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330649&id=bodyimage2】
海外では「ロッキー」や「ターミネーター」「エクスペンダブルズ」のようなパワフルで流行になる映画が沢山ありますが、日本はありません。
時代劇も一時、日本の映画界で流行がなくなりましたが、最近では「侍タイムスリッパー」が流行になりましたね。
日本で流行になる映画は最近ではアニメ映画ばかりです。
日本のアクション映画も海外のアクション映画のようにパワフルに進化して行く時代ではないでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330649&id=bodyimage3】
大東賢さんは、現在、パワー系のアクション俳優として活動し、自ら監督・主演の映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を製作し、アームレスラー、ボディビルダー等もアクション映画界で活躍できるようなパワフルなアクション映画製作を目指しています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」には現役ボディビルダー元日本王者、白川奉信さんも出演されています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優です。
《映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のあらすじと特徴》
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。