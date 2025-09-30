株式会社サンクユー、Shopifyからフューチャーショップへの移行を徹底解説するコラムを公開｜費用・手順・成功のポイントを比較整理
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330611&id=bodyimage1】
2025年9月30日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、ShopifyでECを運営する企業が、国産ECプラットフォーム「フューチャーショップ」へ移行する際の費用・手順・成功のポイントを徹底比較したコラムを公開しました。
■ 背景：Shopifyからの移行を検討する企業が増加中
Shopifyは導入のしやすさや豊富なアプリで支持されてきましたが、事業が拡大するにつれて「独自の販売施策に制約がある」「国内商習慣に即した機能対応が難しい」といった課題が顕在化しています。
こうした背景から、国内仕様に強くサポート体制も充実したフューチャーショップへの移行を検討する企業が増えています。
■ コラムで解説している主な内容
・Shopifyとフューチャーショップの機能・費用・運用体制の違い
・移行ステップ：データ移行、デザイン再構築、SEO維持のポイント
・成功事例から学べるポイント：移行後に売上・運用効率を向上させた実例
・注意点と対策：リスクを抑えながらスムーズに移行する方法
■ コラムを読むメリット
・Shopifyから移行すべきかどうかを判断できる
・実際に必要な費用感や移行期間の目安がわかる
・移行を成功させるための実践的なノウハウを事前に把握できる
■ コラムはこちら
Shopifyからフューチャーショップへ移行すべき？費用・手順・成功のポイントを徹底比較
https://www.thank-u.net/blog/shopify/migration_from_shopify_to_futureshop/
■ サンクユーのご支援
サンクユーは、EC-CUBEやフューチャーショップをはじめとする国産プラットフォームでのEC構築・移行に豊富な実績があります。
「Shopifyのままで良いのか迷っている」「移行を具体的に検討したい」という企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
■ お問い合わせ
ECサイトに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
