大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 地域協働センターがWEB版公開講座「昭和100年～時代の移り変りを振り返り、未来へ継承～」をYouTubeにて限定公開。
大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部（大阪府守口市、学長：宮本郁夫）地域協働センターは、WEB版公開講座「昭和100年～時代の移り変りを振り返り、未来へ継承～」 をYouTubeにて限定公開する。公開期間は10月1日（水）～11月30日（日）まで。受講料は無料。
大阪国際大学・同短期大学部地域協働センターでは、大学の知見を広く世間に公開し、大学が近隣住民の方々の生涯学習の場になることを目的に、様々なテーマの公開講座を実施している。
今年度の公開講座は「昭和100年～時代の移り変りを振り返り、未来へ継承～」をテーマに、2025年12月25日に、昭和元年（1926）から100年を迎える昭和にスポットをあて、平成・令和へとどのように時代が移り変わったのかを主な出来事や時代背景と共に100年の歩みを振り返る。概要は下記の通り。
◆2025年度WEB版公開講座 ～YouTube限定公開～
【テーマ】公開講座「昭和100年～時代の移り変りを振り返り、未来へ継承～」
【配信期間】 2025年10月1日（水）～2025年11月30日（日）
【受講料】 無料
【申込方法】
下記の方法で申し込む。
・グーグルフォームから申込
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMUdz9f0PT41h7YorKqk_iYmYtaZ7_5lhSOtAecy9wnniqRg/viewform
【申込締切】2025年11月21日（金）
※お申込み時期に関わらず、視聴期間は11月30日（日）までとなっております。
※限定公開される講座について、録画・収録はお控えください。
※ご視聴にあたり、インターネット環境が必要となりますが、環境設定に関するご質問については対応いたしかねますのでご了承ください。
【講座内容】
https://www.oiu.ac.jp/regional/event/extension/course2025_1/
◇関連URL：
・大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 地域協働センター
https://www.oiu.ac.jp/regional/
・過去の公開講座一覧
https://www.oiu.ac.jp/regional/event/extension/
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 地域協働センター
担当（土屋・須藤）
住所：大阪府守口市藤田町6-21-57
TEL：06-6902-0617
FAX：06-6902-0619
メール：collabo+kouza@oiu.jp
