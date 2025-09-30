こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東海大学湘南キャンパスで10月11日に「TOKAIグローカルフェスタ2025」を開催 ― 小さな子どもから大人まで楽しめる、地域との交流を目的とした大学開放イベント
東海大学は10月11日（土）、湘南キャンパス（神奈川県平塚市）において、オープンキャンパス型イベント「TOKAIグローカルフェスタ2025」を開催する。子どもから大人まで全世代の地域住民との交流を目的に、神奈川県の平塚市、秦野市、伊勢原市、中井町、北海道根室市と連携して、大学を地域住民に開放。各自治体との連携企画や、学部・学科による展示、ミニライブや鳥人間コンテスト（主催：読売テレビ放送株式会社）出場機体の公開など、70を超える多彩なプログラムを用意している。入場自由、参加無料。
グローカルフェスタは、今年で8回目の開催。各自治体との連携企画では、物販ブースの出展や防犯キャンペーンをはじめ、親子で参加できる防災企画（起震車やはしご車搭乗体験）などの子ども向けイベント、バス運転体験などを実施する。
その他、音楽サークルや芸術学科、教職員らのバンドによるミニライブ、鳥人間コンテストに出場した同大チームの機体の公開など、各学部学科や学内組織による企画を中心として、70を超えるプログラムが行われる。高校生や受験生向けに学科の相談企画（ミニオープンキャンパス）を同時開催。
概要は下記の通り。
■TOKAIグローカルフェスタ2025
【日時】10月11日（土） 10:30～15:00
【場所】東海大学湘南キャンパス（神奈川県平塚市北金目4-1-1）
【入場】入場自由・参加無料
【URL】
https://www.u-tokai.ac.jp/collaboration/local/glocal/
【注意事項】
※雨天決行（一部プログラム除く）。
※当日のプログラムは天候等の影響により、開催中止や内容変更・追加される場合があります。
※プログラムによって開催時間が異なります。
※参加にあたり、事前申込など条件が出る場合もございますので、詳細については随時ホームページをご確認ください。
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
◎プログラムの詳細については、添付のPDFをご参照ください。
▼本件に関する問い合わせ先
TOKAIグローカルフェスタ2025 実行委員会
〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1
Tel：0463-58-1211（代表）
