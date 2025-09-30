こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 企業CM「世界は鉄でできている。」シリーズ第３弾を10月1日より全国で放映開始
～川口春奈さん、木戸大聖さん、阿部久令亜さんが演じる鉄を愛する3 きょうだいが鉄にあふれた「鉄フェス」で世界中の仲間たちと日本製鉄体操！～
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、 幅広い世代の皆さまに、日本製鉄をより身近に、親しみをもって感じていただくため、2023 年9 月より「世界は鉄でできている。」というキャッチコピーの下、俳優の川口春奈さん、木戸大聖さん、子役の阿部久令亜さんが演じる、鉄を愛する3 きょうだいの出演する企業CM を展開しています。今般、シリーズ第3 弾の新CM2 本が完成し、10 月1 日（水）より全国のテレビ等で放映開始します。
企業CM シリーズ第3 弾は、「鉄フェス」篇、「しりとり」篇の2 タイプ（各15 秒、30 秒）を展開します。グローバルをテーマにした「鉄フェス」篇では、鉄にあふれたフェスの中で、世界中の仲間たちと音楽や日本製鉄体操を楽しむ3 きょうだいの様子から鉄と世界とのつながりを描いています。「しりとり」篇では、3 きょうだいが「鉄縛り」のしりとりを通じ、鉄製品が私たちの日常生活の中にあふれ、暮らしを支える身近な存在であると同時に、「さまざまなものに生まれ変わる究極のリサイクル素材」であることに気付かせてくれる点に、ご注目ください。
「鉄フェス」篇 「しりとり」篇
【企業CM「世界は鉄でできている。」シリーズ第3 弾 概要】
・タイトル ： 「鉄フェス」篇、「しりとり」篇（各15 秒、30 秒）
・放映開始日 ： 2025 年10 月1 日（水）～
・出演 ： 川口春奈、木戸大聖、阿部久令亜
・特設サイト ： https://www.nipponsteel.com/company/special-contents/
・CM 本編 ： 「鉄フェス」篇 15 秒 https://youtu.be/ZCD982vT_uQ
「鉄フェス」篇 30 秒 https://youtu.be/_JX3P0nSD6o
「しりとり」篇 15 秒 https://youtu.be/w_38U3sBQOw
「しりとり」篇 30 秒 https://youtu.be/NC-EJnsaG98
・メイキング ： https://youtu.be/UKPv1MDwxC8
・CM 内容 ：
「鉄フェス」篇
3 きょうだいがオブジェやアーチなど鉄にあふれた「鉄フェス」を訪れるシーンから始まります。会場では、鉄製楽器を演奏する音楽隊や、鉄像に扮したパフォーマー、鉄製のボールによるジャグリングなど、さまざまな登場人物が「鉄フェス」を大いに盛り上げます。そんな賑やかな会場で、3 きょうだいと世界中から集まった130 人の仲間たちが、おなじみの「日本製鉄体操」を披露します。最後は、川口さんが鉄のトライアングルで音を奏でながら、「鉄ってグローバル」というセリフでCM が締めくくられます。日本製鉄体操の歌詞が英語に変更されていたり、様々な国籍の方が出演していたりと、CM を通して日本製鉄はグローバルな会社であることを訴求しています。世界中の人々と日本製鉄体操を楽しむ3 きょうだいの様子は、まさに必見です。
「しりとり」篇
電車の到着を待つ3 きょうだいが、待ち時間にしりとりを始めます。ただ、始まったのは普通のしりとりではなく、「鉄縛り」のしりとり。難しいしりとりかと思いきや、鉄をこよなく愛する3 きょうだいだからこそ、次から次へと鉄製品の名前が飛び出します。最後は、しりとりに夢中になりすぎたあまり電車が出発してしまい、3 きょうだいが慌てて電車を追いかけるというユーモラスな展開に。しりとりの中では、クギやギアといった誰もが知る鉄製品から、シャフト炉のような聞き馴染みのないアイテムまで、幅広い鉄製品が登場します。鉄製品が私たちの日常生活の中にあふれ、暮らしを支える身近な存在であると同時に、「さまざまなものに生まれ変わる究極のリサイクル素材」であることに気づかされる内容のCM となっています。
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
