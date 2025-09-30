株式会社Rutage Flou（本社：兵庫県神戸市）は、住宅リフォーム情報サイト『マイリフォ』（https://my-refo.co.jp/）にて、新着記事「年末の大掃除よりラク得！秋掃除がもたらす50のハッピーなこと」(https://my-refo.co.jp/autumn-deep-cleaning/)を公開しました。

本記事では、秋に掃除を前倒しすることで得られる 健康・効率・経済の3つのメリットを紹介。さらに「50のハッピーなこと」をリスト化し、従来の“年末大掃除に追われる暮らし方”から、“ゆったりと年末を迎える新しい習慣” へのシフトを提案しています。

■秋掃除が注目される背景

これまで『マイリフォ』では、太陽光発電や蓄電池などの導入に関する業者選び・補助金制度といった「生活者が正しい判断をするための情報」を発信してきました。

近年は共働き世帯や高齢化の進展により、「年末にまとめて掃除する」スタイルが負担になっている家庭が増えています。そこで今注目されているのが、秋のうちに掃除を前倒しする“秋掃除”という新常識です。

■記事のポイント

秋掃除には、以下の利点があります。

［健康］夏に増えるダニ・カビを秋のうちに除去し、冬のアレルギーを予防

［効率］油汚れが落ちやすい気候で、短時間で掃除が完了

［経済］繁忙期を避けることで、業者予約が取りやすく料金もお得に

さらに、実際に秋掃除を実践することで得られる「50のハッピーなこと」を具体的に紹介。年末を慌ただしく過ごすのではなく、余裕を持って冬を迎える暮らし方を提案しています。

■今後の展開

『マイリフォ』は、太陽光発電・蓄電池に加え、ハウスクリーニング、外壁塗装、水回り工事など、住まい全般に関わる幅広い分野で情報発信を拡充し、「暮らしの羅針盤」となる生活インフラメディアを目指してまいります。

会社概要

会社名：株式会社Rutage Flou

所在地：兵庫県神戸市灘区畑原通3-4-10

代表者：梅木 土桃子

設立：2024年10月

事業内容：化粧品、医薬品、医療用品その他各種商品の企画、製造、販売及び輸出入・インターネットによる広告業務

URL：https://kawasakikokusai.ed.jp/cosmetics/company/