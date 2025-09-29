退職者と現役社員の交流拠点「アルムナイコミュニティ」を始動

DOWAホールディングス株式会社

当社（東京都千代田区外神田四丁目14番1号 資本金:364億円 社長:関口 明）は、会社が持続的な成長を果たすために不可欠な優秀な人材の拡充、および社内外の知見の交流による新たなビジネスの創出を目的として、「アルムナイコミュニティ」の運用を本日より開始しました。

「アルムナイコミュニティ」とは、当社の現役社員と過去に在籍していた退職者（アルムナイ）との間で相互に価値ある関係性をはぐくむことを目的とした、緩やかで継続的な繋がりを築くためのコミュニティサイトです。当社が中期計画2027で人的資本の強化における2030年のありたい姿として掲げた『経済的価値と社会的価値との両立を図り、成長し続ける人と組織をつくる』の実現に向けて、採用力の強化や人的コミュニケーションの促進を進めるための施策です。当社の文化や価値観を深く理解し、同時に社外での新たな経験や知見を持つアルムナイの方々と再び繋がることで、優秀な人材の拡充、外部知見の獲得、ビジネスの共創といった効果が期待できます。

図：人的資本の強化における2030年のありたい姿と3つの方針

本コミュニティでは、DOWAの「今」を知っていただくトピックスの配信やチャットルームの開設などを通じて、現役社員とアルムナイの皆様の交流を促進していきます。一人ひとりとの貴重なご縁を大切にし、共に成長できる関係を築いていくことを目指します。

図：アルムナイコミュニティにおけるアルムナイと現役社員の交流イメージ

当社では、本コミュニティの運用開始の他、リファラル採用の導入やキャリア入社者への入社後サポート（キャリア入社者向け研修・受入れ先担当者向け研修）など、多様な人材の拡充と定着率の向上を目的とした施策を実施しています。今後も、2030年のありたい姿の実現に向けて、すべての社員が仕事と会社に誇りを持ち、いきいきと働く文化を醸成するために、働きやすい環境の整備を進めるとともに、当社の持続的な成長にとって欠かすことができない人材の拡充を進めていきます。

■アルムナイコミュニティの登録はこちら

当社の退職者の方は以下のリンクからご登録いただけます。

https://app.official-alumni.com/register/dowa

※株式会社ハッカズークの「official-alumni.com」DOWAアルムナイコミュニティ専用登録ページに遷移します。